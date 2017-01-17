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Erol Bilecik
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TÜSİAD'ın yeni başkanı Bilecik önemli açıklamalarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik:"Yaptığınız işler şahane olabilir, müthiş derecede bilançolar üretiyor olabilirsiniz ama Y kuşağını şirketlerinizde iyi yönetemezseniz, onları mutlu bir çalışan yapmazsanız hakikaten işiniz zor olabilir"

17 Ocak 2017 Salı, 16:00:45 Güncelleme: 17:19:58 AA

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Yaptığınız işler şahane olabilir, müthiş derecede bilançolar üretiyor olabilirsiniz ama Y kuşağını şirketlerinizde iyi yönetemezseniz, onları mutlu bir çalışan yapmazsanız hakikaten işiniz zor olabilir." dedi.

Bilecik, Cisco Connect'in açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın, rakipleri ile arasındaki farkın kapanması için dijitalleşmeye kritik rol biçtiğini herkesin bildiğini ifade ederek, sanayinin ihtiyaç duyduğu değişimlere cevap vermede dijitalleşmenin öncü rol oynayacağını vurguladı.

Dijitalleşmenin, şirketlerin sağlıklı ve hızlı karar almadaki en önemli etkenlerden birini oluşturduğunu belirten Bilecik, "Yaptığınız işler şahane olabilir, müthiş derecede bilançolar üretiyor olabilirsiniz ama Y kuşağını şirketlerinizde iyi yönetemezseniz, onları mutlu bir çalışan yapmazsanız hakikaten işiniz zor olabilir. Bunun için uzmanların önerisi, dijitalleşme sürecini çok sağlıklı bir şekilde yürütmek." şeklinde konuştu.

Yeniliklerin getirdiği fırsatları değerlendirebilecek bilgi ve öngörüye, gerekli adımları atabilecek çevikliğe sahip olunabildiği ölçüde dijitalleşmenin açtığı fırsatlardan yararlanmanın mümkün olduğunu kaydeden Bilecik, güçlü ve kapsayıcı bir dijital strateji oluşturulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

"NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMLİ BİR KAYNAĞI"

Erol Bilecik, dijitalleşmenin kurum vizyonlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu dönüşümü önceliklendiren liderlerin doğru yönde ilerlemiş olacağını söyledi.

Artık üst yöneticilerin (CEO), şirket büyümesini nasıl sağlayacaklarının yanı sıra teknoloji bilgisi olan, dijital ortamda varolma noktasında mücadele edenlerden seçildiğini ifade eden Bilecik, nitelikli insan kaynağının dijitalleşmenin önemli bir bileşeni olduğunu belirtti.

2020'de gerekli görülecek becerilerden 3'te birinin bugün henüz talep edilmeyen becerilerden oluşacağını, bu nedenle yeni kuşaklara katma değeri yüksek beceriler kazandırılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Bilecik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu becerilerin başında da fen, teknoloji, matematik ve mühendislik geliyor. Dünyada bu 4 disiplinin birbiri ile bağlantılı şekilde ele alındığı eğitim yaklaşımı daha fazla öne çıkıyor. Özellikle daha iyi fen, daha iyi matematik okuyan, daha fazla mühendislik bilimlerini tercih etmeye özen gösteren bir yapı dahilinde yetiştirebileceğimiz gençlerimiz, bizim geleceğimizi çok daha farklı noktalara taşıyacaktır. Türkiye eğer gerçekten 2023 hedeflerine ulaşabilecekse, bu anlamda büyümeyi sağlayabilecek en önemli noktalardan biri bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon olacak."

Bilecik, Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konular ile ilgili teveccühünün son derece yüksek olduğunu ancak günlük kararları alabilecek bir liderlik mekanizmasının da oluşturulması gerektiğini, bu nedenle kamuda bir Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasını çok önemli gördüklerini söyledi.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım da 2020 yılında 5,5 milyar insanın mobil teknolojileri kullanacağını, 50 milyar cihazın internete bağlanmış olacağını, bu rakamların inanılmaz bir dönüşümün sinyalini verdiğini ifade etti.

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