30 yıldan fazla çalışan emekli ekstra ikramiye alacak
18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:14:43 | Güncelleme: 11:56:06
TBMM'de kabul edilen torba kanunla birlikte 30 yıl üzeri çalışanlara fazladan ikramiye ödenecek
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Kanunla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunun giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
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Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek.
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7.500’E KADAR OLAN KISMI BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY İÇİNDE
Emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.
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HANGİ YILDA EMEKLİ OLAN KAÇ PARA İKRAMİYE ALACAK?
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2006 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 900 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 4500 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 9000 TL
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2007 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1000 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 5000 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 10000 TL
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2008 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1125 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 5625 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 11250 TL
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2009 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1152 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 5760 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 11520 TL
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2010 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1260 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 6300 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 12600 TL
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2011 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1380 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 6900 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 13800 TL
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2012 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1450 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 7250 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 14500 TL
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2013 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1535 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 7675 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 15350 TL
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2014 YILINDA EMEKLİ OLANLAR:
İkramiyeye konu maaş: 1613 TL
Alınacak 5 yıllık ikramiye farkı: 8065 TL
Alınacak ikramiye ikramiye farkı: 16130 TL
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*En düşük memur emeklilerinin aldıkları ikramiyeye konu maaşlar üzerinden yapılmış tahmini ek ikramiye hesabıdır. 5 ve 10 yıllık fazla çalışma süresi dikkate alınmamıştır. İsteyen ikramiyeye konu maaşı üzerinden fazla çalışma yılını çarparak, alacağı ikramiyeyi hesaplayabilir.