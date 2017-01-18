İŞ-YAŞAM
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Asteroit Kuşağı
İŞ-YAŞAM

Asteroit Kuşağı’ndaki gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde maden var

Güneş sisteminde rastlanan bir göktaşında dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde nikel, demir ve altın madenin bulunduğu açıklandı. 10 bin katrilyon dolar değerindeki madenlerin bulunduğu göktaşına 2023 yılında gidilecek

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:19:37 Güncelleme: 11:48:35

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi’ndeki bir asteroidde bulunan kıymetli madenlerin, dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde olduğunu açıkladı. Jüpiter ve Mars’ın arasındaki Asteroit Kuşağı’nda bulunan gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde nikel, demir ve altın gibi maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. Dünya ekonomisinin toplam değerinin ise sadece 73.7 trilyon dolar olduğunu hatırlatan bilim insanları, NASA’nın yeni hamlesinin dünya ekonomisinin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Asteroidin üzerindeki madenler eğer Dünya'ya getirilirse dünyadaki tüm madenlerin fiyatını düşürebileceği ve tüm ekonominin çökmesine neden olabileceği varsayımları da yapılıyor.

2023’DE GİDİLECEK

200 kilometre genişliğindeki asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri Dünya’ya nasıl getireceğini bilmiyor. NASA bu asteroide gözlem amacıyla 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor. Ancak uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Söz konusu asteroiddeki maddeleri şu an için Dünya’ya getirilmesi oldukça maliyetli. Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

İKİNCİ BİR AY OLUŞTURULABİLİR

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında ‘25143 Itokawa’ astreoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti. Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor. Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.

ASTEROİT KUŞAĞI NEDİR?

Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında kalan, asteroit yörüngelerinin en yoğun bulunduğu Güneş Sistemi bölgesidir. Güneş Sistemi’nin oluşumundan kalan toz ve asteroitlerden oluşur. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin civarında asteroit ve cüce gezegen burada keşfedilmiştir.

Milliyet

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 4 dakika önce
    hemen göktaşını türkiye semalarına getirmek için çalışmalara başlıyorum. Bizden başkasının olmamalı
  • Misafir 12 dakika önce
    Tüm insanların ortak malı olmalı.
  • Misafir 16 dakika önce
    2023?hayirdir abd?
  • Misafir 24 dakika önce
    altına hücum 2
  • Misafir 1 saat önce
    amerika neyin peşinde ki degil
  • Misafir 1 saat önce
    bu göktaşında bu kadar altın varsa artık bizi kimse durduramaz eb yakın zamanda ordayız bu biline
  • Misafir 1 saat önce
    bizim gitmemiz lazım
  • Misafir 1 saat önce
    Bu is anca 2050 Dr olur
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TÜSİAD'ın yeni başkanı Bilecik önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD Başkanı'ndan "mutlu çalışan" vurgusu!
Savunma sanayisi için proje pazarı kuruldu
İŞ-YAŞAM

Bildiğiniz tüm "pazarları" unutun!
Emekliler artık dernek kurabilecek
İŞ-YAŞAM

Danıştay'dan emekliler için tarihi karar!
British American Tobacco, Reynolds American'ın tamamını satın aldı
İŞ-YAŞAM

Dev satın alma!
Kapadokya Havalimanı 5 ay boyunca uçuşlara kapatılacak
İŞ-YAŞAM

Dünyaca ünlü tatil bölgesinde 5 ay uçak kalkmayacak!
AVL firması ile yapılan milli tankın sözleşmesi iptal edildi
İŞ-YAŞAM

Milli tank projesinde flaş gelişme!
"TCMB döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor"
İŞ-YAŞAM

DOLAR MERKEZ BANKASI'NIN SON HAMLESİYLE DÜŞTÜ
CinnaGen Türkiye'de fabrika kuracak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE 'İLAÇ' GİBİ YATIRIM!
Asteroit Kuşağı’ndaki gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde maden var
İŞ-YAŞAM

ABD BU METEORUN PEŞİNDE: DEĞERİ 10 BİN KATRİLYON DOLAR!
Yeşil yumurtlayan tavuk rekor fiyatla satılıyor
İŞ-YAŞAM

KAZIK YUMURTLAYAN TAVUK: FİYATI 2 BİN TL!
30 yıldan fazla çalışan emekli ekstra ikramiye alacak
İŞ-YAŞAM

HANGİ YILDA EMEKLİ OLAN KAÇ PARA İKRAMİYE ALACAK?
Ovit Tüneli'nin yüzde 88 tamamlandı
İŞ-YAŞAM

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLUYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme