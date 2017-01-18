1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını söyledi.

Arslan, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ve beraberindeki heyetle görüşmesi öncesinde yaptığı konuşmada, Japonların 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarıyla ilgili Türkiye'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geçmişten beri güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Arslan, iki ülke arasında üst düzey iş birliği çerçevesinde çok güçlü altyapı projelerini birlikte gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü projelerinin Türk-Japon yüklenicilerin birlikte yaptığı başarılı projeler olduğunu belirten Arslan, 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bir kısmı tamamlanan yapısal takviye çalışmalarının da Japonlarla iş birliği içinde yapıldığını kaydetti.

Karayolu ulaştırma altyapı sektöründe Japonya'nın deneyimlerinden ve teknolojilerinden iş birlikleriyle faydalandıklarını anlatan Arslan, bu iş birliklerinin birçok alanda devam ettiğini söyledi.

Arslan, Türkiye açısından çok önemsenen ve Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülen rekorları içerecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Japon yüklenicilerin projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. İhale için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 10'u yabancı 24 firma ihale dosyası satın aldı. Hem ülkemizin hem de yurt dışında bu konudaki güçlü firmaların projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. Projenin müşavirlik ihale sürecini de başlattık. 27 Mart'ta onun da tekliflerini alacağız. Dolayısıyla yüklenici belli olur olmaz hemen devamında müşavir firmayı da belirlemiş olacağız. Projenin sonuçları, hem ülkemiz hem yükleniciler hem de insanımız açısından hayırlı sonuçlar doğurur."

Bugün ayrıca Japon heyetle Bakanlığın yetki ve görev alanında olan hızlı tren yapılması ve işletilmesi, uzay teknolojileri, havacılık, deniz ulaştırması ve gemi inşa alanında da iş birliği yapabilecekleri konuların gözden geçirileceğine dikkati çeken Arslan, "Toplantının ardından sayın Başbakan'ımız ve sayın Cumhurbaşkanı'mız da değerli bakanımız ve heyetini kabul edecekler." diye konuştu.

"TÜRK ULUSUNUN GÖSTERDİĞİ BİRLİK VE DAYANIŞMAYA SAYGI DUYUYORUZ"

Ishii ise geçen yıl meydana gelen hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından ve Türkiye'nin demokratik yapısını korunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu süreçte Türk ulusunun gösterdiği birlik ve dayanışmaya saygı duyduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk bağlarıyla geliştiğini anlatan Ishii, son yıllarda karşılıklı menfaatlere dayalı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha gelişmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Bugün özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsü Projesi ile ilgili iletmek istedikleri hususlar olduğunu dile getiren Ishii, "Orta açıklığı 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük asma köprüsü olarak ülkenizin Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelecek şekilde inşa edilecek projede, ülkemizin iş birliği hasıl olursa, iki ülkenin dostluğunu sembolize etmesi açısından anıtsal bir proje olduğunu belirtmek isterim." dedi.