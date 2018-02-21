Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurta üretiminin yapıldığı 2017'de Balıkesir, saniyede yaklaşık 31 adetle Afyonkarahisar, Konya ve Manisa'nın ardından 4. sırada yer aldı. Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurtanın üretildiği 2017'de Balıkesir'in 1 milyara yakın adetle ilk 5 içinde yer aldığını söyledi
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Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurta üretiminin yapıldığı 2017'de Balıkesir, saniyede yaklaşık 31 adetlik üretimiyle Afyonkarahisar, Konya ve Manisa'nın ardından 4. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl yumurta üretimi, 2016'ya göre yüzde 6,5 artışla 19 milyar 281 milyon adede ulaştı.
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Ülke üretiminde Afyonkarahisar 3 milyar 456 milyon yumurtayla birinci sırada yer alırken, bu kenti 3 milyar 124 milyonla Konya, 2 milyar 419 milyonla Manisa, 983 milyonla Balıkesir ve 948 milyonla Bursa izledi.
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Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurtanın üretildiği 2017'de Balıkesir'in 1 milyara yakın adetle ilk 4 il içinde yer aldığını söyledi.Yıllık 983 milyon adetlik üretimin saniyede 31 yumurta anlamına geldiğini vurgulayan Kula, şöyle konuştu:
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Buna göre saniyede yaklaşık 30'lu bir viyol (koli) yumurta üretiyoruz. Bizim hedefimiz saniyede 1,5 viyole çıkarmak. Daha fazla üretim ve ihracat yapmak. Ülkemize daha çok döviz getirmek istiyoruz. Daha fazla istihdam sağlamak temel hedefimiz. Biz yumurta fiyatlarının çok yükselmesini veya çok düşmesini istemiyoruz.
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Biz az kazanalım ama mevcudiyetimize devam edelim, hayatımızı sürdürelim, hedefimiz büyüme yönünde olsun. Bazen yumurta fiyatları çok pahalandı diye tüketici şikayet ediyor ama biz üreticiler olarak da çok zarar ettiğimiz zamanlar oluyor. Şu anda yumurta 26 - 27 kuruş civarında.
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Özelikle İran'da kuş gribi hastalığının görülmesinin ardından Ortadoğu ülkelerinin yumurta ihtiyacını Türkiye'den sağladığını ifade eden Kula, geçen yıl 376 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.
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İhracatın sektör için çok önemli olduğunu ve fiyatı dengelediğini aktaran Kula, "Balıkesir'den de yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde ihracat oldu. İhracat genelikle Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Biz bu ihracatı artırmak istiyoruz" dedi.
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TAVUK 2 BİN LİRA, YUMURTASI 40 LİRA
Bayramiç ilçesinde yıllardır cins tavuk üreticiliği yapan İsmail Arslan, kargo aracılığıyla ülke çapına tavuk, civciv ve yumurta satıyor. Kanatlı hayvan üretimine ilk olarak güvercin yetiştiriciliği ile başlayan Arslan daha sonra hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladı.
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Çeşitli cinste tavukları olan Arslan'ın GSG wyandotte cins tavuklarının tanesi bin 500 ila 2 bin lira arasında satıyor. Yumurtaların tanesini 40 liradan, civcivlerin bir tanesini de 75 liradan ülkenin birçok vilayetine gönderiyor.
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Değerli diğer bir cins olan Osmanlı tavuklarının tanesini ise 500 ile 750 lira arası fiyatlarla satan Arslar, bu tavukların yumurtalarını 30 liradan meraklılarına gönderiyor.
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Çocukluk yıllarında başlayan kanatlı hayvan merakının her geçen gün artığını ifade eden Arslan, şu açıklamalarda bulundu:
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Güvercin yetiştiriciliği ile başladığım kanatlı hayvan üretimini daha sonra cins tavuğa dönüştürdüm. Şu an çeşitli cinste süs tavuklarım var. Buradan elde ettiğim geliri hayvanların bakımına harcıyorum.
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Ülke genelinde cins tavuk meraklısı çok fazla. Bu kişilerle sosyal medya aracılığıyla, şahsen veya telefon aracılığıyla devamlı irtibat halindeyiz. Benim ürettiğim tavuklar büyük ilgi görüyor. İsteyene yumurta, isteyene civciv veya tavuk gönderiyoruz.
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Gerekli şartları yerine getirdikten sonra kargo firmaları ürünleri yeni sahiplerine ulaştırıyor. Bu sektörün giderek büyüdüğüne şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Ben de üretimimi artırarak işleri büyütmek istiyorum.
Mavi yumurta yumurtlayan safkan Ameraucana ırkı tavuklar, Bursa İnegöl'deki Ar-Ge tesisinde ıslah edilerek, en verimli ırk olarak literatüre girecek olan Çiba Ameraucana ırkı ortaya çıkarıldı. Çiba Ameraucana ırkı tavukların genetik üstünlüğü ve insan sağlığı açısından önemi Tarım Bakanlığı laboratuarlarınca onaylandı.
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Bu ırkın yumurtladığı mavi yumurtanın dünyanın en yüksek besin değerlerine sahip yumurta olduğunu belirten Çiba Mavi Yumurta Tesisi Genel Koordinatörü veteriner İsmail Kamburoğlu, "Yumurta A, D, E ve B vitaminleri bakımından yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Üreme sağlığı için fayda sağlayan bu yumurta yağ ve kolesterol oranının düşük olmasından dolayı kalp ve damar rahatsızlığını tetiklemiyor" dedi.
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"RENGİ TAMAMEN DOĞAL"
Mavi yumurtanın renginin tamamen doğal olduğunun altını çizen Kamburoğlu, "Yumurtanın renginin mavi olmasının sebebi hayvanın ırkıdır. Tarım Bakanlığı Laboratuvarları´nda da bu yumurtanın protein değerinin diğer yumurtalara göre yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu öğrendik.
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Bu projeyle ilgili bilimsel araştırmalarımızı üniversitelerle birlikte de sürdürüyoruz. Analizlerde protein ve selenyum oranının diğer yumurtalara göre daha fazla olduğunu gözlemedik. Bu yumurtadan 14 gram tüketildiğinde vücudumuza 14 gram protein girişi oluyor. 100 gram biftekten insanın bioyararlanımının 12 gram olduğunu da hatırlarsak, mavi yumurtadaki protein miktarının ne denli yüksek olduğunu anlarız" diye konuştu.
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"HEDEF GÜNLÜK 5 MİLYON MAVİ YUMURTA ÜRETİMİ"
5 ay önce 100 tavukla endüstriyel üretme başladıklarını ve toplam 5 bin tavukla üretime devam ettiklerin söyleyen Çiftlik Bank Genel Müdürü Savaş Yıkılmaz, mavi yumurta tesisinin hedeflerinden bahsetti. Yıkılmaz, 5 milyonu damızlığa ayrılmak ve 35 milyonu da sofralık kullanılmak üzere yıllık 40 milyon yumurta üretmeyi ve ilerleyen günlerde mavi yumurta üretim sayısını günlük 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
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Türkiye'de 7 tesis ve 40'ın üzerinde limited şirkete sahip olan firmanın Güney Amerika, Ukrayna, Dubai ve Azerbaycan´da da şirketi olduğunu kaydetti. Gelişen sistemin insanları tekrardan hayvancılığa ve tarıma çekeceğini belirten Yıkılmaz, dünyada tek olabilmek adına kuluçkalık mavi yumurtanın satışa sunulmayacağını, sadece sofralık yumurta satışının yapılacağını kaydetti.
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"YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLECEK"
Çiftlik Bank CEO´su Mehmet Aydın, mavi yumurta yumurtlayan saf kan Ameraucana ırkı tavukların, Çiftlik Bank tarafından Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Bursa İnegöl'deki Ar-Ge tesisinde ıslah edildiğini ve en verimli ırk olarak literatüre girebilecek Çiba Ameraucanaırkı ortaya çıkarıldığını kaydetti.
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Mavi yumurtaların daha önce seri üretiminin yapılmadığını kaydeden Aydın, "Yurt dışına 3 milyon kadar ihracatı yapılacak. Böylece Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 5.4 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.
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İKİ TAVUK ALDI HAYATI DEĞİŞTİ
Öte yandan, Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Nurhan Doğan, aldığı iki tavuğun yeşil yumurta vermeye başlamasının ardından başladığı işte şimdi taleplere yetişemiyor.
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İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Karayakup köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nurhan Doğan (37), iki adet tavuk aldı.
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Tavukların yeşil yumurta verdiğini fark eden Doğan yumurtayı araştırmaya başladı.
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Yaptığı araştırmalarda yumurtanın vitamin değerinin çok yüksek olduğunu öğrenen ev hanımı Doğan, yumurtadan üretmeye başladı.
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Zamanla şehir dışına da satış yapmaya başlayan Doğan şimdi taleplere yetişemiyor.
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İki tavuk ile üretime başlatığını ifade eden Nurhan Doğan, şu açıklamalarda bulundu:
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Yeşil yumurtlayan tavuklara 2-3 tavuk olarak başladım şu anda bunlara vitamin değeri yüksek diye çok talep var.
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İsteyen de çok ben de elimden geldiği kadar çoğaltmaya çalışıyorum. İnşallah da daha ilerleteceğim.
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Yeşil yumurtlayan tavukları çoğaltacağım yan tarafa bir kümes daha yapacağız tavukların sayısını 100'e kadar çıkartmak istiyoruz.
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YEŞİL YUMURTLAYAN TAVUK REKOR FİYATLA SATILIYOR
Yeşil yumurtlayan tavukların özellikle damızlık olanları mezatlarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.
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Türkiye'de "yeşil yumurtacı" ismiyle bilinen, yeşil ve mavi renkteki yumurtaları dolayısıyla geçen yıl süs tavuğu besleyenlerden fazla talep gören Şili kökenli "araucana" cinsi tavuklar, az bulunması nedeniyle mezatlarda yüksek fiyattan satılıyor.
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Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, yeşil ve mavi renkte yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk, "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi. Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu.
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Son aylarda az bulunması nedeniyle adeta karaborsa oldu. Geçen yıla kadar bunların fiyatları 150-200 TL iken iyi bir damızlığın şu an fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında mezatlarda değerini buluyor." dedi.
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Erk, özellikle son birkaç ayda "yeşil yumurtlayan tavuk" haberlerinin bu kanatlıya talebin artmasında etkili olduğunu vurgulayarak, "Araucanaların üretimi, diğer cinslere göre daha kısıtlı. Bu süs tavuklarına meraklı olanlar, misafirlerine, yakınlarına yeşil ve mavi yumurtalarını gösteriyorlar. Herkesin merakı farklı." diye konuştu.
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Araucanaların yumurtalarının besin, protein ve kalori değeri açısından diğer tavukların yumurtalarından farklı olduğuna dair haberlerin yayımlandığını da vurgulayan Erk, bunların gerçeği yansıtmadığını, aradaki farkın sadece rengi olduğunu söyledi.
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Erk, renkli yumurtaların tanesinin de piyasada 15-20 liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Ancak her üretici de bu yumurtalara sahip olamıyor. Profesyonel kuluçka makinesi olanların şansı daha yüksek. Bir tavuğun altına konulup tabii ki çıkabiliyor ama kıymetli, pahalı yumurtalar olduğu için profesyonel kuluçka makinelerine ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.
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"Fazla talep fiyatları yükseltti"Bursa'daki çiftliğinde araucana cinsi tavuk üreten Ömer Faruk Erdönmez ise araucanaların küçük ve büyük boy olarak ikiye ayrıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Büyük boydakiler yani horozlar 2,5 kilogram, dişiler ise 1,8 kilogram gelirler. Yıllık yumurta sayıları 150 adettir.
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Türkiye'ye ilk defa 2000 yılında getirildiğini biliyoruz. O zaman da hayvanseverler tarafından epey sevildi. Geçen yıl ise büyük talep gördü. Fazla talep fiyatları yükseltti.
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Ben şu anda satışını yapmıyorum çünkü elimde henüz yetişkini yok. Macaristan'dan yumurtaları getirdik yakında civcivler çıkmaya başlayacak. Bu ilkbaharda fiyatları yine 200-300 liralara geriler."
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Erdönmez, bu tavukların dünya genelinde fan kulüplerinin bulunduğunu, hayranlarının fazla olduğunu belirterek, yurt dışında düzenlenen fuarlarda en fazla ilgi gören kanatlılar arasında yer aldığını söyledi.
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