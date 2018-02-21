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Bu projeyle ilgili bilimsel araştırmalarımızı üniversitelerle birlikte de sürdürüyoruz. Analizlerde protein ve selenyum oranının diğer yumurtalara göre daha fazla olduğunu gözlemedik. Bu yumurtadan 14 gram tüketildiğinde vücudumuza 14 gram protein girişi oluyor. 100 gram biftekten insanın bioyararlanımının 12 gram olduğunu da hatırlarsak, mavi yumurtadaki protein miktarının ne denli yüksek olduğunu anlarız" diye konuştu.