İş-Yaşam

Bu şehirde saniyede bir koli yumurta üretiliyor

18.01.2017 - 11:59 | Güncelleme: AA

Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurta üretiminin yapıldığı 2017'de Balıkesir, saniyede yaklaşık 31 adetle Afyonkarahisar, Konya ve Manisa'nın ardından 4. sırada yer aldı. Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurtanın üretildiği 2017'de Balıkesir'in 1 milyara yakın adetle ilk 5 içinde yer aldığını söyledi

  • 1 Bu şehirde saniyede bir koli yumurta üretiliyor
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    Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurta üretiminin yapıldığı 2017'de Balıkesir, saniyede yaklaşık 31 adetlik üretimiyle Afyonkarahisar, Konya ve Manisa'nın ardından 4. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl yumurta üretimi, 2016'ya göre yüzde 6,5 artışla 19 milyar 281 milyon adede ulaştı.

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    Ülke üretiminde Afyonkarahisar 3 milyar 456 milyon yumurtayla birinci sırada yer alırken, bu kenti 3 milyar 124 milyonla Konya, 2 milyar 419 milyonla Manisa, 983 milyonla Balıkesir ve 948 milyonla Bursa izledi.

     

  • 3 Bu şehirde saniyede bir koli yumurta üretiliyor
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    Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurtanın üretildiği 2017'de Balıkesir'in 1 milyara yakın adetle ilk 4 il içinde yer aldığını söyledi.Yıllık 983 milyon adetlik üretimin saniyede 31 yumurta anlamına geldiğini vurgulayan Kula, şöyle konuştu:

     

  • 4 Bu şehirde saniyede bir koli yumurta üretiliyor
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    Buna göre saniyede yaklaşık 30'lu bir viyol (koli) yumurta üretiyoruz. Bizim hedefimiz saniyede 1,5 viyole çıkarmak. Daha fazla üretim ve ihracat yapmak. Ülkemize daha çok döviz getirmek istiyoruz. Daha fazla istihdam sağlamak temel hedefimiz. Biz yumurta fiyatlarının çok yükselmesini veya çok düşmesini istemiyoruz. 

     

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  • 5 Bu şehirde saniyede bir koli yumurta üretiliyor
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    Biz az kazanalım ama mevcudiyetimize devam edelim, hayatımızı sürdürelim, hedefimiz büyüme yönünde olsun. Bazen yumurta fiyatları çok pahalandı diye tüketici şikayet ediyor ama biz üreticiler olarak da çok zarar ettiğimiz zamanlar oluyor. Şu anda yumurta 26 - 27 kuruş civarında.

     

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Yorumlar 20
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
    Allah akıl fikir versin altı üstü tavuk bu ya. mavi osa ne olacak kırmızı olsa ne olacak
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:59
    Allah akıl fikir versin altı üstü tavuk bu ya :) mavi osa ne olacak kırmızı olsa ne olacak :)
  • Misafir 02 Şubat 2018 Cuma 15:29
    Bu süs tavugu almanyada 25€ tanesi sultan tavugu olarak geciyor
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