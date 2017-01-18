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Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk, "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi. Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu.