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İŞ-YAŞAM

Yeşil yumurtlayan tavuk rekor fiyatla satılıyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59:58 AA

Yeşil yumurtası nedeniyle mezatlarda yüksek fiyatlardan satılan Araucana cinsi tavuklar karaborsaya düştü!

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    Yeşil yumurtlayan tavukların özellikle damızlık olanları mezatlarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

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    Türkiye'de "yeşil yumurtacı" ismiyle bilinen, yeşil ve mavi renkteki yumurtaları dolayısıyla geçen yıl süs tavuğu besleyenlerden fazla talep gören Şili kökenli "araucana" cinsi tavuklar, az bulunması nedeniyle mezatlarda yüksek fiyattan satılıyor. 

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    Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, yeşil ve mavi renkte yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

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