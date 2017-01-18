İŞ-YAŞAM
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Şişecam
İŞ-YAŞAM

Şişecam 400 milyon TL’ye fabrika kuruyor

Şişecam 400 milyon TL'ye fabrika kuruyor. Fabrika'nın 2018'in ikinci yarısında devreye girmesi bekleniyor.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:37:59 Güncelleme: 14:42:28

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, yeni yılda da yatırımlarına devam ediyor. Şişecam Topluluğu yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım ile 70 bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Yeni yatırım Şişecam Topluluğu bünyesindeki Soda Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bugün 21 bini aşkın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarına dikkat çekerek, “Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisiyiz. Ayrıca düzcamda Avrupa'nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ’

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Topluluğumuz gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, ülkemiz için değer yaratmayı sürdürmektedir. 1935 yılında ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir.

Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teşvikler kapsamındaki imkanlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.”

‘GİRDİ SAĞLAYACAK STRATEJİK BİR YATIRIM’

Otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirten Ahmet Kırman, “Türkiye'nin cam elyafı ithalatı yıllık 60 bin tonun üzerine çıkmış durumda. Yapacağımız yeni yatırım ile bu ithalatı önemli ölçüde ikame edeceğimizi öngörüyoruz. Ana hammaddelerimizden biri kaolen diğeri ise bor. Ülkemizin yerel kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar bizi gururlandırıyor” diye konuştu.

Şişecam Topluluğu'nun kompozit sanayinin temel girdilerinden olan cam elyafı segmentinde 1974 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Ahmet Kırman, şöyle devam etti: “Şişecam bugün ülkemizde 4,1 milyar TL'lik bir hacme ulaşan kompozit sektörünün kurulmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin yanı sıra son dönemde rüzgar enerjisi, elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayileri açısından da büyük önem taşımaktadır. Üretim kapasitesi başlangıçta yıllık 70 bin ton olarak planlanan ve 2018 ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen yeni yatırımızla başta ülkemiz kompozit sektörü olmak üzere tüm girdi verdiğimiz sektörler için değer yarmayı amaçlıyoruz.”

Sözcü

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asteroit Kuşağı’ndaki gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde maden var
İŞ-YAŞAM

ABD bu meteorun peşinde: Değeri 10 bin katrilyon ...
"TCMB döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor"
İŞ-YAŞAM

Dolar Merkez Bankası'nın son hamlesiyle düştü
CinnaGen Türkiye'de fabrika kuracak
İŞ-YAŞAM

Türkiye'ye 'ilaç' gibi yatırım!
TÜSİAD'ın yeni başkanı Bilecik önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD Başkanı'ndan "mutlu çalışan" vurgusu!
Savunma sanayisi için proje pazarı kuruldu
İŞ-YAŞAM

Bildiğiniz tüm "pazarları" unutun!
Emekliler artık dernek kurabilecek
İŞ-YAŞAM

Danıştay'dan emekliler için tarihi karar!
Ilısu Barajı ile ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı
İŞ-YAŞAM

OLUK OLUK PARA AKACAK!
Rusya'dan Türk Akımı'na onaylama tavsiyesi
İŞ-YAŞAM

"TÜRK AKIMI'NI ONAYLAYIN"
Türkiye'deki bankalar finansman sıkıntısı çekebilir
İŞ-YAŞAM

TÜRK BANKALARINI BEKLEYEN BÜYÜK RİSK!
Bingöl'de bir usta Göktaşını 3 ayda tespihe çevirdi
İŞ-YAŞAM

GÖKTAŞINDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!
TİM Başkanı Büyükekşi 2017 yılını değerlendirdi
İŞ-YAŞAM

"2017'DE DÜNYA AÇISINDAN TEK RİSK; TRUMP"
Şişecam 400 milyon TL’ye fabrika kuruyor
İŞ-YAŞAM

CAM DEVİNDEN BÜYÜK ATAK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme