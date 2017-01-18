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Ilısu Barajı ile ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Toplam maliyeti 1 milyar avro olan Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlanacak." dedi.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:52:55 Güncelleme: 14:54:46 AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Toplam maliyeti 1 milyar avro olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakanı Eroğlu, açıklamasında, Ilısu Barajı ve HES projesinin, GAP'ın iki ayağından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Toplam maliyeti 1 milyar avro olan Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

ILISU BÖLGESİ ŞAHLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin adeta şahlanacağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ilısu Barajı sulama ve enerji alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile birlikte bölge insanımızın refah düzeyini de yükseltecek. Proje bölgedeki işsizlik probleminin azalması yönünde önemli katkılar sağlayacak. Tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam alanı sağlayarak aileleri ile 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak."

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