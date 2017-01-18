Bingöl'de bir usta Göktaşını 3 ayda tespihe çevirdi

Bingöl’de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla’nın Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işleyerek 3 adet tespih yaptı. Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tespihleri 30 bin dolardan satışa çıkard

Koleksiyoncular satın aldı. Tespihin 30 bin dolar değeri var. Şu andan elimizde 1 adet kaldı onu da mağazamızda sergilemeye devam ediyoruz”dedi.

Çok zor işlendi taş, 1 tespih yaklaşık 1 ayda sürdü. Çok ağır materyallerden oluştuğu için çok zor işleniyordu. Tespihi yaptıktan sonra sergiye çıkardık, böyle bir tespih yapmamız çok büyük bir ilgi gördü. 3 adet ürettiğimiz tespihlerden 2 tanesi hemen satıldı.

MTA gönderdik taşı araştırmasını yaptırdık. Gelen sonuç doğrultusundan meteor taşı olduğu doğrulandı. Bodrum’a getirerek taşı işlemeye başladık ve 3 tespih çıkara bildik taştan.

Kısa bir araştırma yaptım meteorit taşından tespih yapan var mıdır diye. Araştırmalarım sonucunda bununla ilgili tespih yapan kimse olmadığını öğrendim. Hemen taşı satın almak için yola koyulduk. Köye gidip para verip taşı köylülerden aldık.

Meteor taşından yapılan teşbihlere yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Ergün, Televizyondan göktaşı arayan vatandaşları gördükten sonra bir tane göktaşı satın aldığını ifade ederek “Haberlerde seyretmiştim Bingöl’e düşen meteoritti. O an kafamda canlandı bu taştan tespih yapmak.

Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tespihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tespih ise alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 3 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor.

Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tespih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tespihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tespihlerin yanı sıra meteor taşından da tespih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü. Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tespihlerin yanı sıra meteor taşından da tespih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü. Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı.

Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.

GÖKTAŞI USTA ELLERDE İŞLENEREK 30 BİN DOLARLIK (113 BİN LİRA) TESBİHE DÖNÜŞTÜ

Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tespih üreticisi İsmail Ergün çıkan haberlerin ardından Bingöl’e giderek bir göktaşı satın aldı.

Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tespih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tespihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tespihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tespih ise alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 3 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor.

TESBİHE YOĞUN İLGİ

Meteor taşından yapılan teşbihlere yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Ergün, Televizyondan göktaşı arayan vatandaşları gördükten sonra bir tane göktaşı satın aldığını ifade ederek “Haberlerde seyretmiştim Bingöl’e düşen meteoritti. O an kafamda canlandı bu taştan tespih yapmak.

Kısa bir araştırma yaptım meteorit taşından tespih yapan var mıdır diye. Araştırmalarım sonucunda bununla ilgili tespih yapan kimse olmadığını öğrendim. Hemen taşı satın almak için yola koyulduk. Köye gidip para verip taşı köylülerden aldık.

MTA gönderdik taşı araştırmasını yaptırdık. Gelen sonuç doğrultusundan meteor taşı olduğu doğrulandı. Bodrum’a getirerek taşı işlemeye başladık ve 3 tespih çıkara bildik taştan.

Çok zor işlendi taş, 1 tespih yaklaşık 1 ayda sürdü. Çok ağır materyallerden oluştuğu için çok zor işleniyordu. Tespihi yaptıktan sonra sergiye çıkardık, böyle bir tespih yapmamız çok büyük bir ilgi gördü. 3 adet ürettiğimiz tespihlerden 2 tanesi hemen satıldı.

Koleksiyoncular satın aldı. Tespihin 30 bin dolar değeri var. Şu andan elimizde 1 adet kaldı onu da mağazamızda sergilemeye devam ediyoruz”dedi.

Milliyet