Türkiye'deki bankalar finansman sıkıntısı çekebilir

Bloomberg News'in haberine göre, Türkiye bankalarının 2017'de vadesi dolacak olan kredilerinin toplamı yaklaşık 21,3 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu miktarın yaklaşık yüzde 40'ının vadesi 2017'nin ikinci çeyreğinde doluyor. Böylece, Türkiye bankalarının refinansman sağlaması için geriye bir kaç ay kalıyor.

Küresel bankaların Türkiye'ye kredi vermek konusunda pek istekli olmamaları ise olası refinansmanları zorlu hale getiriyor.

Bloomberg'in Avrupa merkezli 50 bankayla yaptığı ankete göre, finansal kurumların yalnızca yüzde 50'sinden azı Türkiye'deki bankalara kredi verecek.

Yüksek fiyatlamalarla dahi Türkiye'deki bankalar geçmişteki popülaritelerini yakalayamayabilir. Yıl sonu itibariyle refinansman sağlayan banka sayısı bir öncekilere göre azaldı.

Bazı bankalar sağladıkları son refinansman kredilerinde bir önceki yıla göre daha yüksek faiz sundu. 1.2 milyar dolar kullanan Akbank bir önceki yıla göre 10 baz puan daha yüksek faiz ödeyecek.

Bloomberg'in derlediği verilere göre, Türkiye'deki finansal kurumların sağladığı ve bu yıl vadesi dolacak kredilerin yaklaşık yüzde 80'inin daha önceki fiyatlaması 100 baz puanın altındaydı.

Bu çeyrekte vadesi dolacak krediye sahip bankalar arasında Garanti Bankası, Eximbank, İş bankası, Akbank gibi bankalar bulunuyor.