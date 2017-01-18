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Türkiye İhracatçılar Meclisi
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TİM Başkanı Büyükekşi 2017 yılını değerlendirdi

İM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükekşi, bir gazeteciden gelen "2017 yılında olası riskler neler olabilir ?" sorusuna "2017 yılında dünya açısında tek bir risk olabilir. O da Trump'ın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Şimdi koltuğa oturacak nasıl bir politika belirleyecek. Ekonomi yönetimi ne yapacak?" dedi.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:50:58 Güncelleme: 17:17:30 İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Büyükekşi, bir gazeteciden gelen "2017 yılında olası riskler neler olabilir?" sorusuna, ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ı işaret ederek cevap verdi. Büyükekşi, "Trump'ın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Şimdi koltuğa oturacak nasıl bir politika belirleyecek. Ekonomi yönetimi ne yapacak?

Aşırı Başta Meksika'ya karşı yaptırımlardan bahsediyor. Kendi ülkesindeki otomotiv sektörünün çok sıkıştırıyor. Dünya ekonomisi açısından Çin ile ilişkilerinin nasıl olacağı önemli. Trump'ın alacağı kararlarla ilgili dolar/euro arasındaki parite ne olacak? Yani bu 1'lere gelecek mi gelmeyecek mi? Bunlar belki etkili olabilir" diye konuştu.

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