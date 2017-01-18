İŞ-YAŞAM
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Türk Akımı
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan Türk Akımı'na onaylama tavsiyesi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın enerji komitesi, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin onaylanmasını önerdi.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:43:43 Güncelleme: 23:47:24 AA

Duma'nın enerji komitesi tarafından, bugün gerçekleştirilen oturum sonrasında yapılan açıklamada, Türk Akımı anlaşmasının, yarın da Duma'nın uluslararası ilişkiler komitesinde ele alınacağı kaydedildi. 

Anlaşmanın cuma günü onaylanmak üzere gündeme alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Rus gazını, Türkiye ve Türkiye'ye komşu ülkelere ulaştırmayı amaçlayan Türk Akımı projesine yönelik Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın, Duma tarafından onaylanması tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Menarini Group Türkiye'nin pazarını önemsiyor
İŞ-YAŞAM

Sağlık sektörüne 'şifa' olacaklar!
Türkiye'de çalışma izni verilen yabancı sayısı
İŞ-YAŞAM

100 yabancıdan 85'ine Türkiye'de çalışma izni!
Ovit Tüneli'nin yüzde 88 tamamlandı
İŞ-YAŞAM

Bir hayal daha gerçek oluyor!
Asteroit Kuşağı’ndaki gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde maden var
İŞ-YAŞAM

ABD bu meteorun peşinde: Değeri 10 bin katrilyon ...
1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı
İŞ-YAŞAM

Dev proje için düğmeye basıldı!
30 yıldan fazla çalışan emekli ekstra ikramiye alacak
İŞ-YAŞAM

Hangi yılda emekli olan kaç para ikramiye alacak?
Silahların üretiminde uygulanan ihracat kısıtlaması kalktı
İŞ-YAŞAM

O KISITLAMALAR KALDIRILDI!
Türkiye'deki bankalar finansman sıkıntısı çekebilir
İŞ-YAŞAM

TÜRK BANKALARINI BEKLEYEN BÜYÜK RİSK!
Bingöl'de bir usta Göktaşını 3 ayda tespihe çevirdi
İŞ-YAŞAM

GÖKTAŞINDAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!
Ilısu Barajı ile ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı
İŞ-YAŞAM

OLUK OLUK PARA AKACAK!
Şişecam 400 milyon TL’ye fabrika kuruyor
İŞ-YAŞAM

CAM DEVİNDEN BÜYÜK ATAK!
TİM Başkanı Büyükekşi 2017 yılını değerlendirdi
İŞ-YAŞAM

"2017'DE DÜNYA AÇISINDAN TEK RİSK; TRUMP"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme