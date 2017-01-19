Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün mamulleri geçen yıl ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında yer aldı. Sektör, 2015 yılında 918 milyon dolar olan ihracatını 2016 yılında 1 milyar 10 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

İhracatta tütün mamulleri 652 milyon dolar olurken, yaprak tütün ihracatı 358 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında Türkiye’nin ihraç ettiği 652 milyon dolarlık sigaranın 501 milyon dolarlık kısmı Ortadoğu ülkelerine yapıldı.

Türkiye'de 56 bin üretici ile sözleşmeli 62 bin ton tütün üretildiğini belirten Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarım ürünleri içinde fındıktan sonra en fazla döviz girdisinin tütünden karşılandığını kaydetti.

Tütün sektörünün ihracatta 2014 yılından sonra 2016 yılında ikinci kez 1 milyar dolar barajını aştığını aktaran Özgener, "Türkiye'de modern tütün işleme tesisleri var. Bu tesisler yılın tamamında çalışma şansına sahip değil. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yurt dışından tütün getirip işleyip ihraç yapmamıza izin verilirse ihracatımız 1,5 milyar dolara kısa sürede ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN İLK SIRADA

Türkiye'nin 2016 yılında ihraç ettiği 652 milyon dolarlık tütün mamulleri (sigara) ihracatında İran 149 milyon 69 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İran'ı 70 milyon 63 bin dolarlık sigara ihracatı ile Bahreyn izledi. Suudi Arabistan ise 61 milyon 672 bin dolarlık sigara ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl Türkiye, Irak'a 56 milyon 23 bin dolarlık, İsrail'e ise 45 milyon 780 bin dolarlık sigara ihraç etti. Bu ülkeleri, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Lübnan ve Filistin takip etti. Türkiye, 2016 yılında 73 ülkeye sigara ihraç etti.

YAPRAK TÜTÜN İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

Türkiye'de 2016 yılında 56 bin üreticinin ürettiği 62 bin tonluk tütünün 51 bin tonluk dilimi yaprak tütünolarak ihraç edildi. Yaprak tütün ihracatında ABD 150 milyon dolar ile ilk sıraya sahip olurken ikinci sırayı 34 milyon dolarlık ihracatla Belçika aldı. Rusya ise 28 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu. Bu ülkeleri Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Almanya, Hollanda, Romanya ve Polonya takip etti. Türkiye'nin yaprak tütün ihraç ettiği ülke sayısı ise 44 oldu.