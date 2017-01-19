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Şerif Çakırsoy
İŞ-YAŞAM

Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Şerif Çakırsoy atandı

Yapılan atama neticesinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Dr. Şerif Çakırsoy getirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:18:01 Güncelleme: 17:19:39 HABERTURK.COM

Sigorta sektörünün duayen ismi Dr. Şerif Çakırsoy, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü görevine atandı.  

ŞERİF ÇAKIRSOY KİMDİR?

ODTÜ Makina Mühendisliği’nden 1992’de lisans ve 1995’de yüksek lisans dereceleri alan Çakırsoy, 1996 yılında Hazine Müsteşarlığı sınavını kazanarak Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde “Uzman Yardımcısı” olarak göreve başladı. 2001-2002 akademik yılında Belçika’da bulunan “Vlerick Business School”da MBA eğitimini tamamlamasını takiben Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan Çakırsoy, 2004’de Şube Müdürü, 2007’de Daire Başkanı, 2014’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bu süreçte Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. yönetim kurulu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yönetim komitesi ve Tarım Sigortaları Havuzu disiplin kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde sigortacılıkla ilgili dersler verdi. Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalında sürdürdüğü akademik çalışmasını 2011 yılında tamamlayarak doktora derecesi almıştır.                        

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