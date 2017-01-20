George Soros, Trump'ın başarısız olacağını öne sürüyor

Milyarder yatırımcı George Soros, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla hisse senedi piyasalarında başlayan rallinin sona ereceğini düşünüyor.

Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak için bulunduğu Davos'ta konuşmalar gerçekleştiren Soros, rallinin Trump'ın regülasyonları azaltacağı ve harcamaları artıracağı şeklindeki seçim vaatleriyle başladığını hatırlattı. Soros'a göre "Bu bir rüyaydı ve gerçek oldu"

'RALLİ SONA ERECEK'

Soros şimdi ise belirsizliğin zirvede olduğunu belirtti ve bundan sonra piyasaların güçlü seyrini sürdüremeyeceğini ifade ederek rallinin sona ereceği görüşünü paylaştı.

'TRUMP BAŞARISIZ OLACAK'

Soros bunun nedenini de Trump'ın başarısız olacağı beklentisine dayandırıyor. Milyarder yatırımcı, "Trump'ın başarısız olacağını düşünüyorum. Onun başarısız olmasını isteyen insanlar beni sevdiğinden değil; kendisine rehberlik eden fikirleri kendi özünde çelişkili olduğndan ve çelişkiler danışmanları tarafından somutlaştırıldığından" dedi.

Soros'un fon yönetim şirketi Demokrat Hillary Clinton'ı destekleyen Super PAC'in en büyük katılımcılarından biriydi. Soros, demokratları destekleyen diğer gruplara da bağış yapmıştı.

Business HT