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TEİAŞ trafo merkezlerini açık ihale usulüyle ihale edecek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğünce, bazı trafo merkezlerinin üçüncü şahıslarca 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.

20 Ocak 2017 Cuma, 10:30:51 Güncelleme: 10:32:21 AA

TEİAŞ'ın söz konusu ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın Ankara'daki, 154 kilovoltluk Ovacık, Balgat, Polatlı, Emirler, Beypazarı, Ümitköy iletim trafo merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesiyle ilgili hizmet alımı açık ihale usulüyle ihale edilecek.

Ayrıca, TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Esenboğa, Ostim OSB, Kırıkkale, Mamak, Çankaya sanayi iletim trafo merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesiyle ilgili hizmet alımı, açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İhaleler, 2 Şubat Perşembe günü saat 10.00 ve 14.00'te Ankara'daki TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü binasında yapılacak.

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