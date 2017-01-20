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Çalışan anneye bin 500 liraya kadar yardım geliyor

SGK, Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak.

20 Ocak 2017 Cuma, 12:26:40 Güncelleme: 12:28:55 AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, SGK tarafından yürütülen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi.

Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anneve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplam 15 milyon euro hibe dağıtıldı.

Projenin söz konusu üç ildeki başarısının ardından, Ankara'da bin 500, İstanbul'da 3 bin 500 olmak üzere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaştırıldı.

Sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki annelerin yararlanabileceği bu destekle, şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira verilecek. Şartları karşılayan annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar çıkacak.

ANNENİN ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINI AŞMAYACAK

Ankara ve İstanbul için ön kayıtlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.

Projeden yararlanmak isteyen annelerde aranan şartlar şunlar:

"Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bir işverenin yanında SGK'lı işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olması, İstanbul ve Ankara'da çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son bir yıldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması, çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında kendisi veya eşi açısından birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması (çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmaması), proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması, en geç kesin kayıt tarihi itibarıyla sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi."

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 21 saniye önce
    Uygulama neden sadece istanbul izmir bursa da. Bizde anneyiz, bizde çalışıyoruz bence herkesi kapsamalı yoksa haksızlık olur.Tüm illerde uygulanmalı.
  • Misafir 2 dakika önce
    aman çalışmayan eşler için bir şey düzenlenmesin her şey çalışan bayanlar için
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