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Taksilerde indi-bindi ücreti ile en kısa mesafe 8 lira 75 kuruş oldu

İstanbul'da bugün 12.00 itibari ile taksi ücretlerinde yeni bir uygulamaya geçildi. Bu uygulama ile artık en kısa mesafe, 8 lira 75 kuruş oldu

20 Ocak 2017 Cuma, 13:36:02 Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:12:48

Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile bugün öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başladı.

Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.

Bu uygulamayı karara bağlamak üzere dün sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.

BUGÜN TAKSİMETRELER YENİDEN AYARLANDI

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, bugün saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıklamıştı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 8 LİRA 75 KURUŞ

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidelen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.

ELEKTRİKLİ TAKSİLER GELİYOR

Uğur, hükümet ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul sokaklarında çok yakın zamanda elektrikli taksilerin de görüleceğini ifade etti. Bunun da alınan kararlar içerisinde onaylandığı söyledi.

 

Dünya

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 16:25
    dogrusu yapilmis kişi biniyor bir kilometre sonra iniyor dolmus degilki bu siradan cikiyorsun kazandigin para 1 lira tekrar sira bekle bir saat
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 15:34
    Maaşa zam Yok herşeye zam var nasıl bu düzen çalışana neyse
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 15:29
    hayat taksicilere güzel
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 14:57
    indi bindi ne ya
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 14:40
    geç kalınmış bir karar , taksimetre km ' ye de zam yapılmalı.
  • Misafir 20 Ocak 2017 Cuma 14:13
    Tam isabet
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