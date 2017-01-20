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U.N. Ro-Ro Ulusoy Denizcilik
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U.N. Ro-Ro, Ulusoy Denizcilik'i satın alıyor

U.N. Ro-Ro'nun satın alma için 215 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi

20 Ocak 2017 Cuma, 15:46:35 Güncelleme: 15:47:33

Taşımacılık sektöründe kritik bir gelişme yaşandı. U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Denizcilik’i satın alma kararı verdi. Satın alma için Ulusoy Denizcilik Grubu ile sözleşme imzalayan U.N. Ro-Ro, sözleşme bedeli olarak 215 milyon Euro ödeyecek.

U.N. Ro-Ro’nun Ulusoy RoRo satın almasıyla Türkiye’nin Avrupa ile ticaret hacminin artmasına katkı sağlanırken, nakliyeciler U.N. Ro-Ro’nun halihazırdaki Pendik, Ambarlı ve Mersin limanlarının yanısıra Ege Bölgesi’ne hitap eden Çeşme Limanı’ndan da ihracat yapabilme esnekliğine sahip olacak. Böylece Türk ihracat ürünleri Avrupa’ya daha rekabetçi fiyatlarla ve daha hızlı ulaşabilecek. Çeşme’den Trieste’ye yapılan sefer sıklığı artacak ve Avrupa’da Bari ve Lavrio gibi yeni coğrafyalara hatlar açılarak seferler yapılabilecek.

Türkiye’deki uluslararası karayolu firması müşterilerine intermodal taşımacılık alanında katma değerli hizmet sunan U.N. Ro-Ro, Ulusoy RoRo’yu satın alarak Türkiye’nin Avrupa ile ticaret hacminin artmasına destek olacak.

Halihazırda yılda 322 bin araç kapasiteli 12 modern gemili filosuyla İstanbul Pendik, İstanbul Ambarlı ve Mersin’den İtalya’daki Trieste ve Ancona Limanları’na, Pendik’den Fransa’daki Toulon Limanı’na düzenli Ro-Ro seferleri gerçekleştiren U.N. Ro-Ro, satın almayla beraber İzmir Çeşme Limanı’ndan haftanın 3 günü gerçekleşen Trieste seferlerini de 5’e çıkartacak. Ek olarak, Çeşme-Toulon seferleri ile İzmir bölgesi direkt olarak Fransa’ya bağlanacak. Yeni başlayacak olan İstanbul-Çeşme-Bari seferleri ile İtalya’nın güney bölgesine Ro-Ro seferleri başlatılacak ve Yunanistan geçişlerine alternatif bir rota hayata geçecek.

 U.N. Ro-Ro, 2017 içerisinde İtalya Trieste limanını büyütmeyi, Fransa Toulon limanına sefer sayısını artırmayı ve gemi uzatmalarını bitirerek taşıma kapasite artışını hayata geçirmeyi hedefliyor. 2017 yılı içerisinde iki gemi uzatma yatırımları Türkiye’de yapılacak. Türk tersanelerine olan güven ile yüksek yatırım maliyetleri olan bu projeler ilk kez bir Türk tersanesinde yapılacak, böylece Ro-Ro gemisi uzatma projelerinde ciddi bir bilgi birikimi sağlaması ve Türk tersanelerinin ilerde benzer projelerde yer alması sağlanmış olacak. Ayrıca 2017 içerisinde U.N. Ro-Ro'nun yeni hatları olan İtalya, Almanya ve Benelüks’e tren hatları eklenecek.

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