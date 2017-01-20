İŞ-YAŞAM
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Türk Akımı
İŞ-YAŞAM

Türk Akımı anlaşması Duma'da kabul edildi

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edildi.

20 Ocak 2017 Cuma, 15:59:39 Güncelleme: 16:00:37 AA

Duma tarafından yapılan açıklamada, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akımı projesine yönelik hükümetler arası anlaşmanın kabul edildiği bildirildi.

Türk Akımı projesinin, Rus enerji şirketi Gazprom'un, 2019 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz ihracıyla ilgili riskleri azaltacağı belirtilen açıklamada, "Rus gazının, Türk Akımı aracılığıyla kesintisiz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi sayesinde, Rusya proje kapmasındaki ilk hattan yıllık 750 milyon dolar gelir elde edecektir" ifadesi kullanıldı.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan ikinci hattın ise gazı alacak ülkelerin belirlenmesi sonrasında Rusya için yine ek gelir yaratacağının vurgulandığı açıklamada, anlaşma kapsamında projenin denizde inşa edilecek kısmının da vergilerden muaf olacağı kaydedildi.

Hükümetler arası anlaşması geçen ekim ayında İstanbul'da imzalanan proje kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ölümüyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Koç'un vefatının birinci yılı
İŞ-YAŞAM

"Güler yüzlü, mavi gözlü patron"a veda edeli 1 yıl ...
Çalışan anneye bin 500 liraya kadar yardım geliyor
İŞ-YAŞAM

Çalışan anneler müjde! Bakıcı desteği geliyor...
Hisarlar Makina Hintlilere satıldı
İŞ-YAŞAM

43 yıllık Türk şirketi Hintlilerin oldu!
Vodofone Türkiye'de yeni bir atama gerçekleşti
İŞ-YAŞAM

Vodafone Türkiye'de 'Aksoy' dönemi!
TOBB 2016 yılındaki kurulan ve kapanan şirketleri açıkladı
İŞ-YAŞAM

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı!
TEİAŞ trafo merkezlerini açık ihale usulüyle ihale edecek
İŞ-YAŞAM

TEİAŞ'tan trafo merkezleri ihalesi!
Davos zirvesine katılan büyük şirketler Trump dönemine olumlu bakıyor
İŞ-YAŞAM

DEV ŞİRKETLERDEN FLAŞ TRUMP TAHMİNİ!
THY, Konakri seferlerine başlıyor
İŞ-YAŞAM

THY'DEN YENİ ROTA!

İstanbul trafiği 'Dur-Kalk'ta birinci oldu
İŞ-YAŞAM

ŞAMPİYONLUĞU YİNE KİMSEYE BIRAKMADIK!
10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı
İŞ-YAŞAM

O ŞEHRİN İÇİNDEN GONDOLLAR GEÇECEK!
Noterlerdeki sorun çözüldü, işlemler normale döndü
İŞ-YAŞAM

NOTERLERDE İŞLEMLER NORMALE DÖNDÜ!
Kaynak Holdinge yönelik soruşturma devam ediyor
İŞ-YAŞAM

KAYNAK HOLDİNG'DE İKİ YÖNETİCİNİN VARLIĞINA TEDBİR KONULDU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme