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“KANAL TOKAT, KARADENİZ’İN İNCİSİ OLACAK”

Kanal Tokat’ın peyzaj çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Kanal Tokat’ın şehrimize ne katacağını da anlatmakta fayda var çünkü biz peyzajımızı da ona göre hazırlıyoruz. Bu bölgenin şehrin cazibe noktası olduğunu bildiğimiz için bu çalışmanın bölgeye de katkı sağlayacağını ve Karadeniz’in incisi olacağını biliyoruz.