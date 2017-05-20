Kanal Tokat Projesi Kanal İstanbul'a kardeş olacak

Tokat’ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile 23 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Kanal Tokat projesi, İstanbul'da yapılacak olan Kanal İstanbul Projesi'ne benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'ta yüzdürülecek projenin hızla devam ettiğini kaydetti.
SÜRPRİZ BİR PROJE DAHA EKLENDİ
Eroğlu, yaklaşık 2 ay önce başlanan ve yüzde 40 oranında tamamlanan Kanal Tokat projesinde Eylül ayında kayıklarla gezi yapılabileceğini, 2018 Mart ayında ise peyzajı tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Eroğlu, halkın Tokat’ı seyredebileceği 40 metre uzunluğunda dev Kule projesini ise ilk kez açıkladı.
Tokat’a turizm patlaması yaşatması hedeflenen Kanal Tokat projesinde yaklaşık 2 ay önce Yeşilırmak içinde başlatılan çalışmalar yüzde 40 oranında tamamlanırken çalışmalar hızla ilerliyor.
Irmağın içerisinde su geçirmezlik ve su tasfiyesi, dayanıklılık gibi çalışmalar ve ırmak kenarında peyzaj çalışması olmak üzere 2 etaplı ilerleyen çalışma tamamlandığında Kanal Tokat, sadece şehrin değil, bölgenin cazibe merkezi haline dönüşecek.