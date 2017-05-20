İŞ-YAŞAM

Kanal Tokat Projesi Kanal İstanbul'a kardeş olacak

20 Ocak 2017 Cuma, 16:25:10

Temeli Mart ayında atılan Kanal Tokat’ın 2018 Mart ayında bitmesi bekleniyor. 10 milyon 540 bin liralık yatırımla hayata geçecek olan Kanal Tokat, Karadeniz’i cazibe merkezi haline getirecek

  • 1 Kanal Tokat Projesi'si Kanal İstanbul'a kardeş olacak
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    Tokat’ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile 23 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Kanal Tokat projesi, İstanbul'da yapılacak olan Kanal İstanbul Projesi'ne benzerliğiyle dikkat çekiyor.

  • 2 Kanal Tokat Projesi'si Kanal İstanbul'a kardeş olacak
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    Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'ta yüzdürülecek projenin hızla devam ettiğini kaydetti. 

  • 3 Kanal Tokat Projesi'si Kanal İstanbul'a kardeş olacak
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    SÜRPRİZ BİR PROJE DAHA EKLENDİ

    Eroğlu, yaklaşık 2 ay önce başlanan ve yüzde 40 oranında tamamlanan Kanal Tokat projesinde Eylül ayında kayıklarla gezi yapılabileceğini, 2018 Mart ayında ise peyzajı tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Eroğlu, halkın Tokat’ı seyredebileceği 40 metre uzunluğunda dev Kule projesini ise ilk kez açıkladı.

  • 4 Kanal Tokat Projesi'si Kanal İstanbul'a kardeş olacak
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    Tokat’a turizm patlaması yaşatması hedeflenen Kanal Tokat projesinde yaklaşık 2 ay önce Yeşilırmak içinde başlatılan çalışmalar yüzde 40 oranında tamamlanırken çalışmalar hızla ilerliyor.

  • 5 Kanal Tokat Projesi'si Kanal İstanbul'a kardeş olacak
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    Irmağın içerisinde su geçirmezlik ve su tasfiyesi, dayanıklılık gibi çalışmalar ve ırmak kenarında peyzaj çalışması olmak üzere 2 etaplı ilerleyen çalışma tamamlandığında Kanal Tokat, sadece şehrin değil, bölgenin cazibe merkezi haline dönüşecek.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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