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İstanbul trafiği 'Dur-Kalk'ta birinci oldu

20 Ocak 2017 Cuma, 17:49:35 AA

İstanbul, yıllık 32 bin 880 dur-kalk ortalamasıyla dünyada birinci oldu

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    Dünyanın önemli madeni yağ üreticilerinden Castrol ve dünyanın önemli navigasyon ve lokasyon bazlı ürün ve servis sağlayıcısı TomTom işbirliğiyle hazırlanan 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi'nin üçüncüsü açıklandı.

     

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    Değişen sürüş koşullarının araçların motorları üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekmeyi hedefleyen ve dünya genelinde 52 şehrin incelendiği 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi 2016' araştırmasında, İstanbul yıllık ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayısıyla bir kez daha ilk sıraya yerleşti. İstanbul daha önce 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla birinci, 2014 yılında 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı.

     

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    İSTANBUL'DA ORTALAMA HIZ 28,4 KM

    Araştırmaya göre İstanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti. Sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. 2016 araştırmasında ilk kez şehir başına ortalama hız da tespit edildi.

    Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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