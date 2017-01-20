İstanbul trafiği 'Dur-Kalk'ta birinci oldu

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İSTANBUL'DA ORTALAMA HIZ 28,4 KM

Araştırmaya göre İstanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti. Sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. 2016 araştırmasında ilk kez şehir başına ortalama hız da tespit edildi.

Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.