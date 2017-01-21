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Pendik Kadıköy Kartal Metro hattı
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Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor

Kadıköy-Kartal metro hattı Tavşantepe'ye kadar uzatıldı. Pendik-Kadıköy arası 35 dakikaya inecek

21 Ocak 2017 Cumartesi, 01:36:05 Güncelleme: 01:47:39

Halen Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Seferlere resmen başlayacak 4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor.

Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak. Bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uyarısı yaptı. Açıklamada, “Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız tören sonrasına kadar kapalı olacaktır” denildi.

GAZETE HABERTÜRK

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