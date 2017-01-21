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Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücretinin önü açıldı

Son günlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan nüfus çalışanlarının fazla mesai almasının önü Büro Memur-Sen’in girişimleriyle Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın talimatıyla açıldı.

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:42:42 Güncelleme: 10:47:32 İHA

Son günlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan nüfus çalışanlarının fazla mesai almasının önü Büro memur-Sen’in girişimleriyle Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın talimatıyla açıldı.

Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen’in Nüfus Vatandaşlık İşlemleri çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek için verdiği mücadele ses getirmeye devam ediyor. Kurumun yeni uygulamaya koyduğu akıllı kimlik kartı nedeniyle yoğun mesai harcayan, kısa süre içerisinde devri gerçekleştirilecek olan pasaport ve sürücü belgesi işlemleri sebebiyle de yoğunluğu daha da artacak olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra çalışanlarına yönelik Büro Memur-Sen’in bugüne kadar yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması için Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili kurumlara talimat verdi.

YOĞUNLUK, FOTOĞRAFLARLA ANLATILMIŞTI

Yakın zamanda Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile yaptığı görüşme neticesinde konu hakkında ilk adım atılmıştı. Memur-Sen Genel Başkanı ALİ YALÇIN ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz’ın, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığı görüşmede, nüfus çalışanlarının sorunları iletilmiş, nüfus müdürlüklerinde gün içinde yaşanan yoğunluk fotoğraflarla anlatmıştı.

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