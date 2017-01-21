Bakan Arslan taşraya 4,5G'yi götüreceklerini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı bulunmayan 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz." dedi.

Arslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi üretimine dayalı bir sektör olan bilgi teknolojileri ve i̇letişim sektörünün özellikle son yıllarda, ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumların refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline geldiğini, bu bağlamda yaklaşık bin 500 yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesi amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını bildirdi.

2011'de çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile nüfusu 1-500 arasında bulunan yerleşim yerlerine GSM hizmeti götürülmesinin, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamına alındığını ve bu görevin Haberleşme Genel Müdürlüğüne verildiğini anlatan Arslan, yapılan ihale sonucunda 2013'te yükleniciyle imzalanan sözleşmeyle yaklaşık bin 800 yerleşim yerinde 250 bin vatandaşa hizmet götürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan GSM hizmetinin yanı sıra artık genişbant internet hizmeti talebinin de geldiğini dile getiren Arslan, bu taleplerin karşılanması için çalışma yapıldığını söyledi.

Şubatta ilana çıkılacak ihaleyle söz konusu yerleşim yerlerinde 3 yıl içinde hizmet sağlanarak vatandaşların bilgi toplumunun gereği olarak genişbant internet hizmetine kavuşacağı müjdesini veren Arslan, ihale kapsamında ayrıca yerli baz istasyonu kullanımına da destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

"DÜNYADA GENİŞBANT İLETİŞİME OLAN İHTİYAÇ ARTTI"

Arslan, bilgi teknolojileri ve i̇letişim sektörünün insan ve toplum yaşamındaki üretim, eğitim, sağlık, ulaşım ve savunma gibi tüm temel sektörlerin hizmetlerini sunabilmeleri ve geliştirebilmelerinin altyapısını oluşturduğunu bildirerek, bilgi ve iletişim teknolojileriyle bilgiyi etkin kullanan ülkelerin uluslararası alanda da rekabet avantajı elde ettiğini söyledi.

Yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle tüm dünyada genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de sabit ve mobil genişbant erişime olan ihtiyaç üst düzeye çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarla 4,5G teknolojisi ülkemize getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu bağlamda kırsal alanda da genişbant internetin yaygınlaştırılması Bakanlığımızın hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca ekonomideki verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için kamu hizmetlerinin internet ortamında etkin ve etkili sunulabilmesi, işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bu hizmetlere elektronik ortamda hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir. e-Devlet uygulamalarının gün geçtikçe vatandaşlarımızın günlük hayatının bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan internet ihtiyacı da artmaktadır."

Arslan, proje kapsamında GSM hizmeti götürülen yerleşim yerlerine de internet hizmeti götürüleceğinden 3 yılın sonunda yaklaşık 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürüleceğini ifade ederek, "Yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz. Böylece birçok alandaki hizmete hızlı bir şekilde erişim sağlanarak istihdam artırılacak, sayısal uçurum azaltılacak, bilgi toplumuna geçiş hızlanacak." dedi.