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Berat Albayrak
İŞ-YAŞAM

Berat Albayrak Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin "Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek." dedi.

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:19:40 Güncelleme: 17:23:37 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis'in görevini yaptığını belirtti.

Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek. Bu ideal için, Mecliste fedakarca emek sarf eden ve bir tarihi sorumluluğu omuzlayan, AK Parti Grubumuzu ve MHP Grubu'nu tebrik ediyorum."

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