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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da Türk iş adamlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

22 Ocak 2017 Pazar, 23:34:39 Güncelleme: 23:35:46 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organize ettiği toplantıda, Tanzanya'ya gelen ve bu ülkede faaliyet yürüten iş adamlarıyla kaldığı otelde buluştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile çok sayıda iş adamı katıldı.

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