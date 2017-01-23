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Tüketici güven endeksi
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Tüketici güven endeksi geçen aya göre atış gösterdi

Tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 arttı.

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:30:33 Güncelleme: 10:32:19 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 artış gösterirken aralıkta 63,4 olan endeks değeri bu ay 66,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,9 artarak 87,9'a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 3 artarak 86'dan 88,6'ya ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde yüzde 5,4 arttı ve ocakta 68,9 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 34 arttı. Aralıkta 16,7 olan endeks, ocak ayında 22,4'e yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

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