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İstanbul Hayatına Sahip Çık etkinliği
İŞ-YAŞAM

"Hayatına Sahip Çık" etkinlikler dizisinin ilki İstanbul'da gerçekleşti

TURYİD Başkanı Kaya Demirer'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe iş, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler de katıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:46:47 Güncelleme: 12:50:59

Türk halkının yaşam standartlarını, değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan saldırılara karşı tepki amacıyla başlatılan “Hayatına Sahip Çık” sivil toplum hareketinin etkinlikler dizisinin ilki İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sivil toplum hareketinin öncü derneklerinden Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, kampanyayı düzenleyen dernek üyelerinin yanı sıra mekanın Art Space alanında eserleri sergilenen sanatçılar, iş, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Etkinlikte, mekanda sahne alan sanatçılardan Barbaros ve Ödül gelen misafirlere hoşça vakit geçirtiken davete katılan şarkıcı Ege birkaç şarkı seslendirerek, sivil toplum hareketine destek verdiler.

Kaya Demirer: “Yaşantımızdan Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğimizi Her Fırsatta Haykıracağız”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl’ün öncülüğünde oluşan “Hayatına Sahip Çık” sivil toplum hareketi; bir yandan Türk halkının moralini en yüksek düzeyde tutarak tekrar hayata karışmasına destek olmayı, diğer yandan medeniyetler beşiği İstanbul’un marka değerinin korunmasını amaçlıyor.

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