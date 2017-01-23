Dudullu-Bostancı metro hattı için çalışmalar başladı

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Proje ile birlikte aktarma ve transfer merkezlerinin de yapılacağını belirten Topbaş, "Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı" dedi. İstanbul'un dünyadaki en çok raylı sisteme sahip kent olacağını söyleyen Topbaş, "2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul'daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacak" dedi.