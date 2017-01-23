Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocaya teşvik

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:25:04 | Güncelleme: 15:30:04
Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor. Mevcut yardımlardan yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor.
1
1|5
2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR
Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.
2
2|5
USULE UYGUN YAZILMASI ŞART
Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.
3
3|5
İŞVEREN PAYININ TAMAMI KADAR...
Verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|5
54 AYA KADAR UZUYOR
İşsizlik Sigortası Yasası'nın geçici 10'uncu maddesine göre; işe alındığı tarihten önceki altı ay veya daha fazla süreyle işsiz olan kadınlarla, 18-29 yaş arasındaki erkekleri işe alan işverenlere bir prim teşviği veriliyor.
5
5|5
Bu teşviğin süresi 24 ile 48 ay arasında değişiyor. Yeni işe alınan işçinin İşkur'a kayıtlı işsiz olması halinde teşvik süresine 6 ay daha ekleniyor ve süre 54 aya çıkıyor. Verilen teşvik ise sigorta primi işveren payının tamamı kadar.