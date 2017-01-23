İŞ-YAŞAM
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocaya teşvik

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:25:04

Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor. Mevcut yardımlardan yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor.

  • 1
    1 | 5

    2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

    Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.

  • 2
    2 | 5

    USULE UYGUN YAZILMASI ŞART

    Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.

  • 3
    3 | 5

    İŞVEREN PAYININ TAMAMI KADAR...

    Verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    teşvikler iyide ben devlet bankalarından yok denecek faizle kredi bekliyorum beklentım bu yonde
Kalan karakter : 300