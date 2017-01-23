Havalimanı taksicilerinin indi-bindi kararına tepki

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretine tepki gösteren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri uygulama kalkana kadar taksimetre ayarlarını değiştirmeyeceklerini yolcuları eski tarife üzerinden taşıyacaklarını açıkladılar.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile uygulanmasına karar verilen taksilerde 0-2,5 km mesafe arasında 8 lira 75 kuruşluk ücretin uygulanması sorunları beraberinde getirdi.

İndi-bindi ücreti nedeniyle vatandaşlar ve taksiciler arasında sorunlar yaşanırken, bazı taksiciler ise, bu kararın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a sıkıntılarını dile getireceklerini söylediler.

600 taksi ile Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri ise, bu uygulamayı protesto etme kararı aldı.



TAKSİMETRECİLER KAZANSIN DİYE YAPILDI



Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Aslında bu uygulamanın kafa karıştırmaktan başka bir şeyi yok. Burada taksicinin para kazandığı falan da yok, burada taksiciye büyük zulüm var. Sadece taksimetrecilerin para kazandığı bir organizasyon bu. Taksimetreciler burada 1 araçtan 195-200 lira taksimetre ayar parası alıyorlar. Biz 4 ay önce yüzde 2,5'luk zam için 200 lira taksimetre ayar parası verdik. Biz 400-500 yolcu alacağız ki sadece taksimetreciye ödediğimiz ayar parasını çıkartalım. Bu zam falan değil bununla yolcuyla bizim kafamızı karıştırdılar. Taksici esnafı 5 yılda yüzde 12 zam aldı. Akaryakıta yüzde 30 üzeri zam geldi. Bu yoğun trafikte para kazanamıyoruz. Bir esnafa bu kadar zulüm yapılmaz" dedi.



"TALEBİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETECEĞİZ"



Taksimetre ayarlamak için kooperatif olarak hiçbir arkadaşının gitmek istemediğinin altını çizen Can konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz taksimetre ayarına gitmiyoruz ve bu kararı protesto ediyoruz kabul etmiyoruz. Ama bu sıkıntılarımızı bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız bunu. Büyük bir eziyet büyük bir işkence yaptılar bize. Bu uyguladıkları karar nedeniyle daha yeni arkadaşımızla yolcu arasında kavga çıktı, arkadaşımıza yumruk attılar. Arkadaşımız dönüşte bir yolcu alıyor 5 lira yazmış tuşa basmış 8 lira 75 kuruş yazınca yolcu ‘Kardeşim bu taksimetre ile oynuyor musun' diyerek kavga etmişler. Yapacaksınız doğru düzgün zam olsun esnafımızın yüzü gülsün. Biz bu konuları Ulaşım koordinasyon Merkezi'nde tartıştık. Orada genel sekreterimize yalvardık, rica ettik. 'Bunu yapmayın, mantıklı bir zam yapın' diye söyledik. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir beklentim yok" diyerek tepkisini dile getirdi.