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Bakan Arslan, ASELSAN'ın konferansında önemli açıklamalarda bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sektörde paydaşların yerlilik oranına dikkat etmesini isteyerek, "İstihdamım elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa yapın." dedi.

24 Ocak 2017 Salı, 14:34:21 Güncelleme: 14:35:16

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ASELSAN tarafından düzenlenen "5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 4,5G'den 5G'ye gidiş çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek bu önem çerçevesinde nerede, ne tür çalışma yapılırsa yapılsın katkı vermeye ve birlikte yol almaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sektöre verdikleri önem, hassasiyet ve destekleri dolayısıyla müteşekkir olduklarını belirten Arslan, teknolojinin hızla geliştiğini, Türkiye'nin de teknolojiyi takip eden değil, yenilenen teknolojiyi geliştiren, dünyayla birlikte bu sektörde büyümek isteyen ülke olduğunu söyledi. Arslan, "Sektörümüz bu konuda ciddi mesafe almak için 5G ve ötesiyle ilgili paydaşlarla bu işe kafa yoruyor. Sektör taraflarını bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"51 MİLYON 600 BİN 4,5G ABONESİ VAR"

Elektronik haberleşme sektöründe 2G ve 3G şebekelerinin hız, kapasite ve akıllı cihazların piyasada yaygınlaşmasıyla yetersiz kaldığına işaret eden Arslan, bunun sonucunda 4G konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol göstericiliğiyle 4,5G'ye geçildiğini anımsattı. Arslan, 4,5G'ye vatandaşın ilgi ve alakasının üst seviyede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün 75 milyon abonemiz var. Bunun 4 milyon 400 bini 2G, 19 milyonu 3G, 51 milyon 600 bini de 4,5G abonesi. Ancak 4,5G ile ilgili daha tamamlamamız gereken yol olduğunu da rakamlar ortaya koyuyor. 4,5G'de 19 milyon aktif abone var. Aktif olmayan yaklaşık 33 milyon abonenin ise cihazlarını ve SIM kartlarını 4,5G’ye uyumlu hale getirdiklerinde aktif aboneliğe geçebilecekler. Tüm dünyanın hedeflediği gibi bizim de 5G ile tanışmak, yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak. Bununla da yetinmemek bu kazanımları yerli ve milli ürünlerle sektörde yeni pazarlar oluşturacak şekilde yol almamız gerektiği ve buna göre hedefler ortaya koymamız gerekir."

Arslan, 4,5G yetkilendirmelerinde yerlilik kriterinin ortaya konduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz sektörü birlikte büyüteceksek, birlikte şekillendireceksek, bu işin takibini birbirimize bırakmamamız gerekir. Bu konudaki paydaşların hepsi bu yerlilik oranına dikkat etmeli, bu konuda mesafe almalı. Bize düşen bir şey olursa da elbetteki kapımız her zaman açık. Bu dediğim düşünce gerçekleşmezse elbetteki takip, denetim ve kontrol yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Biz, 5G'yi konuşurken yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım, elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmanız gerekiyorsa yapın.

Dünden bugüne ne yaptıysak ama bugünden sonra üzerine koyarak yol almamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü bugüne kadar olan hızla devam edersek, bizim bu yerlilik payını tutturmamız mümkün değil. En azından benim anladığım bu."

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