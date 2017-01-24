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Türkiye ile Mozambik arasında farklı alanlarda anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mozambik'te 6 anlaşmaya imza atıldı.

24 Ocak 2017 Salı, 16:50:35 Güncelleme: 16:54:25 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mozambik ile Türkiye arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik'teki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmelerinin ardından, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

ANLAŞMALAR BAKANLAR TARAFINDAN İMZALANDI

Türkiye ve Mozambik arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" ile "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza koydu.

İki ülke arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ile "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından imzalandı.

Türkiye ile Mozambik arasında "Kültür Alanında İşbirliği Mubakat Zaptı" ve "Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza altına alındı.

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