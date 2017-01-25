İŞ-YAŞAM
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Koza-İpek Holding
İŞ-YAŞAM

Koza Altın İşletmeleri'nin mallarına el kondu

Kamuyu Aydınlatma Platormu'na açıklama yapıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 00:03:41 Güncelleme: 00:14:39 AA

Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormunda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir."

KOZA-İPEK HOLDİNG'İN YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK 

Koza Altın İşletmeleri, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarına, Müminhan Bilgin'in yerine Dr. Ergin Ergül'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı makamının 18 Ocak 2017 tarihli ve 2017/7 sayılı kararıyla; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını yürüten Müminhan Bilgin'in görevinin sonlandırılarak, şirketlerin boşalan yönetim kurulu başkanlıklarına Ergin Ergül'ün atanmasına ve şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine Hanife Sarp ve Fatih Salihpaşaoğlu'nun atanmalarına karar verildiği kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cazibe Merkezleri Programı'na başvurular başladı
İŞ-YAŞAM

Başbakan açıklamıştı başvurular başladı
Havalimanı taksicilerinin indi-bindi kararına tepki
İŞ-YAŞAM

Taksicilerden indi-bindi kararına tepki
SGK'dan önemli duyuru
İŞ-YAŞAM

SGK'dan önemli duyuru
Türkiye ile Tanzanya işbirliğine gidiyor
İŞ-YAŞAM

Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı!
Limanlara polis noktası kuruluyor
İŞ-YAŞAM

O noktaları artık polis koruyacak!
Bakanlıktan Mahmutbey gişeleri açıklaması
İŞ-YAŞAM

"Bu paralar hesaplara iade edilecek"
Rusya: Yaş sebze kısıtlaması kısa sürede kalkacak
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN MÜJDELİ HABER
Donald Trump'ın attığı tweet Peso'yu karıştırdı
İŞ-YAŞAM

TRUMP'IN O TWEETİ MEKSİKA İÇİN SONUN BAŞLANGICI MI?
THY'den Pakistan ile iş birliğini genişletti
İŞ-YAŞAM

THY, PAKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETTİ
THY'den sefer iptalleri açıklaması
İŞ-YAŞAM

THY DUYURDU! ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ
Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı
İŞ-YAŞAM

EMEKLİYE PROMOSYONDA BANKALAR ÇITAYI YÜKSELTTİ!
Avrasya Tüneli ay sonunda artık 24 saat boyunca hizmet verecek
İŞ-YAŞAM

İŞTE, AVRASYA TÜNELİ'NİN 24 SAAT AÇIK OLACAĞI O TARİH!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme