TÜİK, enflasyon sepetinde değişikliğe gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetiyle ilgili değişiklik yaptı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi değiştirildi.

Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"2003=100 Temel yıllı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2005 yılından itibaren uluslararası norm ve standartlara uygun, zincirleme endeks olarak yayımlanmaktadır. Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıklar, zincirleme endeks yapısı gereği her yıl güncellenmekte ve Kurum web sayfasında verilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE ağırlıklarının hesaplanmasında ve enflasyon sepetinin oluşturulmasında temel veri kaynağı olarak Hanehalkı Bütçe Anketini kullanmaktadır. Bu ankette hane halklarına hangi mal ve hizmetleri, ne kadar harcama yaparak satın aldıkları sorulmaktadır.

Tüketici fiyat endeksi ağırlık sistemi oluşturulurken hanehalkları tarafından yapılan nihai parasal harcamalar dikkate alınmakta, toplam hanehalkı nihai parasal tüketim harcamaları içinde 1/1000'den fazla ağırlık alan mal ve hizmetler TÜFE sepetine dahil edilmektedir. Bu anketin yanı sıra çıkış yapan ziyaretçiler anketi, kurumsal nüfus bireysel tüketim harcaması anketi de ağırlık hesaplamalarında kullanılmaktadır. "