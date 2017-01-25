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Nitratlı gübre
İŞ-YAŞAM

Nitratlı gübre reçete ile satılacak

Terör örgütlerinin rahatça buldukları ve patlayıcı olarak kullandıkları için 2016 yılı Haziran ayında yasaklanan nitratlı gübrelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40:11 Güncelleme: 11:54:01

Patlayıcı yapımında kullanıldığı için 26 Haziran 2016 tarihinden bu yana dağıtımı ve satışı yasaklanan nitratlı gübrelerle ilgili yeni uygulama belli oldu.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Amonyum nitratlı gübreleri tamamen yasaklarken, Kalsiyum nitratlı gübrelere e- reçete ile satışına izin verildi. Potasyum nitratlı gübrelerin satışı ise tamamen serbest bırakıldı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatını yayınladı. Talimata göre,Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışı e- reçete ile yapılacak. Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüğü personelinin gözetiminde tarlaya atılacak.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mesut Akdamar imzasıyla, Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı,Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ve gübre dağıtım yerlerine gönderildi.

Nitratlı gübrelerin dağıtım,satış ve kullanılmasını düzenleyen Talimatta özetle şu bilgilere yer veriliyor: "Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Çiftçilere satış yapılmayacaktır. Diğer yandan tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlığımızdan izin almaya devam edeceklerdir. Üretici-İthalatçı firmaların ve bayi/dağıtıcıların yedieminlerindeki Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verilecektir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı tamamen serbest bırakılmıştır."

ÜRETİCİ-İTHALATÇI FİRMALAR GÜBREYİ NASIL SATACAK?

Bakanlık talimatına göre; gübre üreticisi ve ithalatçısı firmalar, sevkiyat işlemlerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapacaklar.Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kayıtlı olmayan dağıtıcılara/bayilere sevkiyat yapılmayacak. Üretici-ithalatçı firma, sadece Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve % 21 CAN) gübrelerinin satış ve sevkiyat bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kaydederek, "Sevkiyat Belgesi" çıktısını alacak. Bu belge ve Yol Kontrol Belgesini taşıma aracına verecek. Eğer, sevkiyat sanayi, ihracat vb.amaçlı yapılacaksa Bakanlıktan ayrıca izin alınacak.

ÇİFTÇİ GÜBREYİ E-REÇETE İLE ALACAK

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı'na göre, Dağıtıcıdan/Bayiden dağıtıcıya/bayiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve %21 CAN) gübre satışı kesinlikle yapılmayacak. Gübre alacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorunda. Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete düzenleyecek. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek ve gübre satışı yapılmayacak. E-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı bayi/dağıtıcıya başvurması gerekiyor.

Bayi/dağıtıcı, e-reçete'ye göre çiftçiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) satışı yapacak.Satış sırasında e-reçete üzerine yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftçi) tarafından imzalanacak. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e- reçete üzerine yazılacak. Dağıtıcı/Bayi tarafından "Çiftçi Yol Kontrol Belgesi" düzenlenerek nakil yapılacak. Bayi/dağıtıcı çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübrelerini gösteren e-reçete'nin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecek.İl/ilçe Müdürlüğü personeli, e-reçete'de yer alan Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübre bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi'nde "Bayi Stok Çıkışı"na girecek.

BAKANLIK HER TARLAYA GÖZETMEN GÖNDERECEK

Çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Çiftçinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü ile arazilerinin olduğu il/ilçe müdürlüğünün farklı olması durumunda, çiftçi bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğünden e-reçeteyi alacak, gübre uygulaması için arazisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapacak.

İl/ilçe Müdürlüğü, gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecek. Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve İl/ilçe personeli (Tarım İşletme Danışmanı ve/veya diğer personel) hazır bulunacak.Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve yetkili personel e-reçete'nin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklar.İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını Gübre Kayıt ve Takip Sistemi'nde yer alan "Gübre Uygulama Ekranı"na kaydedecek.

Dünya

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    güçlü devlet güçlü millet
  • Misafir 2 saat önce
    ÇOK GEÇ KALINMIŞ BİR HARAKET
  • Misafir 2 saat önce
    hadi be
  • Misafir 3 saat önce
    NAAASIL YANİ
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