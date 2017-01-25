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Başkente 1 milyar 900 milyon lira yatırım yapıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 2003-2016 yıllarında Ankara'ya yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık yatırım yapıldı.

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:54:17 Güncelleme: 15:55:23 AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 151 dev tesisin açılışı kapsamında Ankara'da 5 tesisin hizmete alındığını belirtti.

Başkent Ankara'da baraj, gölet, içme suyu ve taşkın koruma tesislerini hizmete aldıklarını vurgulayan Eroğlu, "47 milyon lira yatırım bedelli bu tesisler ile de 43 bin 897 dekar zirai araziyi suyla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Eroğlu, zirai alanları sulamaya açmak ve ürünlerde verimi artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. 2003'ten bugüne kadar 18 sulama tesisini tamamlayarak 94 bin 620 dekar zirai alanı sulamaya açtık. 2019 sonuna kadar 18 sulama tesisi daha hizmete alarak, yaklaşık 300 bin dekar alanı sulamaya açacağız. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 191,5 milyon lira zirai gelir artışı elde edilecek."

Bakan Eroğlu, 2003-2016 yıllarında Ankara'ya yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

DSİ'nin sadece sulama sektörüne hizmet vermediğini anımsatan Bakan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İçme suyu, enerji ve taşkın koruma gibi sektörlerde de DSİ destan yazıyor. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 2 içme suyu tesisi ile toplamda 34 bin kişi için yılda 7,41 milyon metreküp içme suyu temin ettik. 2019 yılı sonuna kadar 1 içme suyu tesisini daha tamamlayarak, toplamda 4,6 milyon kişi için yılda 226 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız. Yine 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 44 dere ıslahı ile toplamda 27 meskun mahal ile 1 ili taşkın zararlarından koruduk. 2019 yılı sonuna kadar 8 derenin daha ıslahını yaparak, toplamda 10 meskun mahali taşkınlardan koruyacağız."

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