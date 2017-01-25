Donald Trump'ın attığı tweet Peso'yu karıştırdı

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçildiği 8 Kasım'dan bu yana yüzde 17'nin üzerinde değer kaybeden Meksika Pesosu için en çok korkulan senaryo bugün bir adım daha yakın görünüyor. BusinessHT'den Fırat Bora Taş'ın haberine göre Twitter'ı kullanmayı sevmese de medyanın kendisine karşı tutumu nedeniye buna mecbur olduğunu söyleyen Trump, kişisel hesabından paylaştığı son tweetinde, "Milli güvenlik için yarın büyük bir gün olacak. Birçok diğer şeyle birlikte duvarı da inşa edeceğiz" dedi.



Peso için son darbeyi getiren de bu tweet oldu.

MEKSİKA İHRACATININ YÜZDE 80'DEN FAZLASI ABD'YE

Daha önceki tweetleriyle otomotiv üreticilerinin Meksika yatırım planlarının iptal edilmesini sağlayan yeni başkan, bu haftanın başında Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'na son vermiş, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) da yeniden müzakereye açacağını ilan etmişti. Meksika 2015 verilerine göre ihracatının yüzde 81,2'sini NAFTA desteği ile ABD'ye yapıyor. ABD ihracatının ise sadece yüzde 14,8'i Meksika'ya yöneliyor. Uluslararası basında yer alan çeşitli ekonomist görüşlerine göre duvarın örülmesi ihracat üzerinden ülkenin ekonomisine büyük bir darbe vuracak. Üstelik Trump, duvarın inşa maliyetini de Meksika'ya ödetmek istiyor.

TRUMP DUVARIN BEDELİNİ MEKSİKA'YA NASIL ÖDETECEK?

CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Meksika'ya yapılan yardımların tam listesini istediğini, bu fonlamayı duvar inşaatına yönlendirerek de seçim kampanyasındaki 'inşaat bedelini Meksika'ya ödetme' vaadini tutacağını düşündüğünü söylüyor.

MEKSİKA DUVARI ÇİN SETTİNDEN 3 KAT YÜKSEK OLACAK

Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvar 3144 kilometre ve 220 metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en büyük barajlarından Hoover'a kıyasla 339 milyon fit küp ile 3 kat fazla çimentoya ihtiyaç duyulacak. Duvarın boyu da 24,3 metre ile Çin settinden 3 kat daha yüksek olacak. Tahmin edilen maliyet 25 milyar dolar.

YASALARIN DEĞİŞMESİ GEREKEBİLİR



Trump, Meksika Duvarı için 'Bu bir çit değil duvar. Beklemek istemiyorum, göreve başlar başlamaz inşaata başlamalıyız" demişti. Bu konuda Aralık ayında ön çalışmalar da yapıldı.



CNN'de yer alan bir başka haberde Trump'ın geçiş ekibinin duvarın ne kadara mal olacağı ve ne kadar süreceği konusunda kapsamlı bir çalışma yaptığı bilgisi yer almış, ekibin İçişleri Bakanlığı inşaatı engelleyecek çevre yasalarını değiştirmek için görüşmeler halinde olduğu paylaşılmıştı.



PESODA KAYIPLAR DURMUYOR

8 Kasım'da 1 Dolar 18,43 Meksika Pesosu değerindeydi. Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle pesoda yaşanan satışla parite 11 Kasım itibariyle 21,39'a ulaştı. Bir süre konsolidasyon eğilimi görüldükten sonra yükseliş 2017 başında bir kez daha hızlandı 22,03 görüldü. Yeni haftada ise Dolar/Peso dolardaki küresel gevşemeye paralel 21,25'e kadar gerilemişti ki Pesodaki satışlar bugün duvar endişesiyle yeniden hızlandı; parite 21,59'u test etti. Günlük değer kaybı yüzde 0,8 kadar.

FAİZ ARTIRIMI PESODA SATIŞLARI DURDURAMADI

Dev inşaat planının detayları hala bilinmemekle birlikte şu ana kadar Trump tarafından Meksika aleyhine alınan aksiyonlarla Peso'da değer kaybı devam ederken Meksika Merkez Bankası'nın sonuncusu Aralık'ta olmak üzere 5 defada toplam 250 baz puan faiz artırımının para birimini satışların hedefinden çıkaramadığı görülüyor. Son faiz artırımıyla bilrikte Meksika'da politka faiz oranı yüzde 5,75'e ulaşmıştı.

VİZE YASAKLARI BAŞLIYOR MU?

Diğer taraftan Reuters'ta yer alan bir haberde Trump'ın ABD'ye mülteci girişini, birkaç ay süreyle yasaklamasının muhtemel olduğu belirtildi. Habere göre mülteciler için daha sıkı denetim mekanizmaları kurulana kadar yasak geçerli olacak ve bir başka kararnameyle de Suriye, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının tümüne vize yasağı getirilecek.

Ayrıca Trump seçim sonrası ilk TV mülakatında, “sabıka kaydı olanlar, uyuşturucu satıcıları, silahlı çete üyeleri” grubundan başlayarak 3 milyon kaçak göçmeni bir an önce sınır dışı edeceğini de ifade etmişti.

Business HT