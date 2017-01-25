Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2017 hedeflerini açıkladı

Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, ihracata odaklanacakları 2017 yılında yüzde 15 büyüme ve 10 milyar lira

gelir hedeflediklerini, 1.5 milyar liralık da yatırım yapacaklarını söyledi.

Hacıkamiloğlu ayrıca önümüzdeki dönemde sanayi grubu şirketlerinden Çimsa ve Temsa bünyesinde ABD'de üretim yatırımı yapmayı planladıklarını belirtti.

Bünyesinde Brisa , Kordsa , Akçansa , Çimsa , Yünsa , Temsa, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar'ı bulunduran Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2017 beklentilerine ilişkin değerlendirme

toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Hacıkamiloğlu, "2017 için kendimize yüzde 15 büyüme hedefi koyduk. Bu büyümeyi yeni kapasitelerden, yeni ürünlerden ve daha fazla ihracattan sağlayacağız" dedi. Hacıkamiloğlu, 2017 yılında 1 milyar dolarlık ihracat, 10 milyar liralık da toplam gelire ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sanayi grubunun 2016 yılını ise yatay tamamladığını belirten Hacıkamiloğlu, "Çimentoda daralma olmadı, fiyatlar düştü ama ton olarak baktığımızda yüzde 5 üzerinde büyüme gerçekleşmiş olacak. Otobüs ve midibüste pazarda daralma gördük ama Temsa pazar payını artırarak çıktı. Kordsa zaten global bir arenada, yurtiçinde olanlarla ilgilenmiyor. Lastik alanında ise beklediğimiz büyüme gerçekleşmedi... Sanayi Grubu 2016'da büyümedi, aynı kaldı" dedi.

Kurdaki yukarı hareketin sanayi grubu şirketlerine etkisi ile ilgili bir soru üzerine ise Hacıkamiloğlu, ihracatçı özellikleri nedeniyle grup şirketlerinin kur etkisin dengeleyebildiklerini belirterek şöyle konuştu: "Sanayi grubu olarak şirketlerimiz önemli miktarda ihracatçı. Eğer dövizle borçlanıyorsa ihracatıyla dengeleyebileceği kadar borçlanıyor, bunun üzerine borçlanmıyor. Dolasıyısla dolar artarken ah vah yapmıyoruz. İhracatın payını artırarak ilerlemeye çalışıyoruz."



ÇİMSA VE TEMSA ABD'DE YATIRIM PLANLIYOR

Sabancı Holding'in enerji alanındaki yatırım planlarının büyük kısmını tamamladığını, bu nedenle de Sabancı'da bundan

sonra büyümeye yönelik atılacak adımların sanayi grubuna yönelik olacağını belirten Hacıkamiloğlu, sanayi grubunun

stratejilerinden birinin de ihracat odaklı büyümek olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda hem Temsa hem de Çimsa'nın ABD'de üretim yatırımını değerlendirdiğini belirten Hacıkamiloğlu, "Çimsa 6-7 yıldır Amerika'da faaliyet gösteriyor. Ama biz tünelin ucunda ışığı gördük. Amerika Trump'la beraber özellikle altyapı ve inşaatta çok yol alacağa benziyor. Çimsa Amerika'yı kurup orada da üretim yapmanın yollarını araştırıyoruz" dedi ve ekledi:

"Keza Temsa otobüsleri Amerika'da çok tercih ediliyor... Ancak henüz orada emekliyoruz. Potansiyel çok yüksek. O pastadan çok küçük bir dilim yiyoruz. Onu artırmanın peşine düştük." Hacıkamiloğlu, yatırım planlarıyla ilgili başka detay vermedi ancak bir soru üzerine, Temsa'nın söz konusu yatırımını orada üretim yapan bir firmayla işbirliği şeklinde de

gerçekleştirebileceğini söyledi.

Hacıkamiloğlu, bir soru üzerine de, Temsa'nın halka arzına yönelik bugün için bir planları olmadığını söyledi.



2017'DE 1.5 MİLYAR TL YATIRIM PLANLANIYOR

Hacıkamiloğlu, 2017 yılında sanayi grubu bünyesinde 1.5 milyar liralık yatırım yapacaklarını ifade etti. Toplantıda verilen bilgiye göre, 2017'de yapılacak yatırımlar arasında Kordsa'nın Endonezya ve Türkiye'deki polyester iplik yatırımı bulunuyor. Bu iki ülkede toplam 30 milyon dolarlık yeni hat yatırımı yapılacak.

165 milyon dolarlık yatırımla 2017'de hayata geçirilecek Afyon Çimento fabrikasının yanı sıra 55 milyon dolarlık

yatırımla Çimsa Eskişehir fabrikasında hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde fırında modifikasyon yapılacak.