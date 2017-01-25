THY'den Pakistan ile iş birliğini genişletti

Türk Hava Yolları (THY) ile Pakistan Uluslararası Hava Yolları, aralarındaki kod paylaşımı iş birliğini genişletti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Uluslararası Hava Yolları ile THY, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde, aralarındaki mevcut iş birliğini genişleterek, iki ülke taşıyıcısının yeni pazarlara girmesine olanak sağlayacak ve yolcularına yeni seyahat imkanları sunacak birçok noktayı kod paylaşımı anlaşmasına ekledi.

Pakistan Hava Yolları, söz konusu seferlerde kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile mevcut anlaşmada yer alan İstanbul-Karaçi/İslamabad/Lahor karşılıklı güzergahlarına ilave olarak, İstanbul ötesi Atlanta, Johannesburg, Atina, Amsterdam, Taşkent, Moskova, Miami, Boston, Houston, Washington, Los Angeles, San Francisco ve Chicago noktalarında satış yapabilecek.

THY ise Pakistan Hava Yollarının Karaçi ve İslamabad noktalarından Dubai, Abu Dhabi, Maskat ile Lahor noktasından da Dubai ve Abu Dhabi seferlerinde kendi havayolu kodu ve sefer numarasıyla yolcu taşıyabilecek.

THY, halihazırda İslamabad, Karaçi ve Lahor'a haftalık 7'şer frekans olmak üzere sefer sağlıyor. İki şirket arasındaki iş birliğiyle, yolculara Türkiye ve Pakistan arası ve ötesinde daha iyi bağlantılar sunulabilecek ve esnek seyahat olanakları sağlanabilecek.

Pakistan Uluslararası Hava Yollarının Cidde ve Medine seferleri ile Karaçi, İslamabad ve Lahor noktalarından icra edilen 8 iç hat noktasının, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni Özel Prorasyon Anlaşması'na (SPA) eklenmesiyle THY'nin Pakistan iç hatlarına erişimi kolaylaşmıştı.

Bununla birlikte ilgili anlaşma kapsamına THY'nin uçuş düzenlediği birçok Avrupa noktası ve ayrıca tüm Amerika seferleri de eklendi.

Öte yandan Pakistan Uluslararası Hava Yolları ve THY, Türkiye ve Pakistan arasındaki turizm potansiyelini ve kültürel paylaşımları artırmaya yönelik iş birliği yapacak, iki bölge arasındaki iş amaçlı seyahatleri de teşvik edecek.

THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iki şirket arasındaki iş birliğinin genişletilmesi neticesinde yolcuların daha makul bağlantılardan ve daha esnek seyahat olanaklarından istifade edebileceklerini belirterek, "İlerleyen süreçte, frekans haklarının daha da artırılması durumunda, mevcut iş birliğimizi tekrar geliştirebilecek ve bu sayede de yolcularımıza çok daha kısa süreli bağlantılarla hizmet verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan Uluslararası Hava Yolları Genel Müdürü Bernd Hildenbrand ise kardeş ülkeler Türkiye ve Pakistan'ın, havacılık dahil pek çok alanda kültürel ve ekonomik olarak yakın bir iş birliği içerisinde olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları ile aramızdaki ticari ilişkiler, Pakistan Uluslararası Hava Yolları için büyük bir önem arz etmekte. Genişletilmiş bu kod paylaşımı anlaşması ticari bağlarımıza değer katmakla birlikte, yolcularımıza daha fazla uçuş kolaylığı sağlayacaktır. Bu çerçevede iş birliğimizin daha da gelişmesi için farklı opsiyonlar da önümüzdeki dönemde taraflarca değerlendirilebilecektir." görüşünü dile getirdi.