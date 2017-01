Japonya'nın dev bankasına onay çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık hizmeti yetkisi verdi.

BDDK'nın kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurulun, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. Grubu bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama, teminat kontrolü, izleme, nakde çevirme ve raporlanması ile kredi operasyonel işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine karar verdiği bildirildi.