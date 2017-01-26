1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif verildi

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1915 Çanakkale Köprüsü
İŞ-YAŞAM

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'ne en kısa süreli verilen teklif

İhale Komisyon Başkanı Tırman: "1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi" dedi.

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:39:03 Güncelleme: 16:37:38 AA

Karayolları Genel Müdürlüğünce, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli̇ kapsamında yapılan ihalede, 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, en kısa süreli teklifi Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG'nin verdiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sefer Tırman, haziranda Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü'nü de içeren Gebze-Gemlik kesiminin açıldığını anımsattı.

Ağustosta ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun içinde birçok "en"leri barındıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri-Paşaköy kesimini hizmete verdiklerini anlatan Tırman, geçen yıl ihale çalışmaları sona eren Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı niteliğindeki Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde de yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tırman, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesiminin yapımının tamamlanmasıyla bahsi geçen otoyollarla entegre olduğunda Marmara Denizi etrafındaki otoyol ringinin de tamamlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Otoyol ve köprünün tamamı 2x3 şeritli olacak. İnşaat süresi 5,5 yıl olarak planlanmış olup, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'te köprü ve otoyol hizmete açılacak şekilde planlama yapıldı."

İhale için 11'i yabancı 24 şirketin ihale dokümanı satın aldığını belirten Tırman, bunlardan 4 ortak girişimin grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi.

 

Komisyonun en kısa sürede teklif dosyalarının yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını söyleyen Tırman, "En kısa sözleşme süresini teklif eden istekliyi ihaleyi kazanan olarak ilan edecektir." dedi.

Teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG

Komisyon daha sonra teklifleri değerlendirmek üzere çalışmalara başladı.

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 3 saat önce
    2 numara alır
  • Misafir 4 saat önce
    Bence de 3 numara alır.:))
  • Misafir 4 saat önce
    İca astaldi 3. Köprü onlarındın
  • Misafir 5 saat önce
    3 numara kesin alır :))
  • Misafir 5 saat önce
    Cengiz alır.
  • Misafir 5 saat önce
    tabiki cengiz
  • Misafir 5 saat önce
    canlı yayınlayacak bir televizyon varmı
  • Misafir 5 saat önce
    cengiiizzz....diğerleri yorulmasın..!
  • Misafir 5 saat önce
    cengiz 0
  • Misafir 5 saat önce
    ica astaldi alır 3.köprü tecrubesi var
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