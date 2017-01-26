Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geliri döviz üzerinden olmayan tüm firmaların yabancı para kredilerini Türk lirasına çevirmesi çağrısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, reel sektörün yurt dışından sağladığı döviz kredilerinin geçen yılın ekim ayı itibarıyla 96,3 milyar dolar düzeyine çıktığını belirterek, "Buna karşın aynı dönemde yurt içindeki bankalardan alınan döviz kredileri yüzde 160 oranında artarak 57,2 milyar dolardan 149,1 milyar dolara çıkmıştır. Bu borç belirli bir plan çerçevesinde aşama aşama Türk lirasına çevrilmelidir. Böylelikle hem reel kesimin döviz borcu hem de döviz kurları üzerindeki baskı azalmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

İhracatçıların ve yabancı para cinsinden gelir elde edenlerin döviz bazında borçlanmasın normal olduğunu belirten Palandöken, bunun yanı sıra Türk lirası ile ticaret yapan firmaların döviz bazında kredi kullanmasının ise anlamsız olduğunu kaydetti.

Faiz oranları göz önünde bulundurularak döviz bazında borçlanmanın büyük risk taşıdığını ve kuru yükseltebileceğine işaret eden Palandöken, "Yabancı para ile ticaret yapmayan, geliri döviz üzerinden olmayan tüm firmaların kredileri Türk lirasına çevrilmeli. İhracat yapan ve döviz kazandıranların da kendi tercihlerine bırakılmalı." değerlendirmesinde bulundu.