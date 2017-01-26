"Zam şampiyonu" nohut olunca leblebinin de fiyatı yükseldi

Türkiye genelinde rekolte düşüklüğü nedeniyle nohut fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkması, leblebinin de kilogram fiyatını yüzde 36 artırdı.

Çorum leblebisi üreticileri, leblebinin ham maddesi nohudun fiyatındaki artışın ardından leblebinin kilogram fiyatını yüzde 30 ile 36 artırmak zorunda kaldı. Daha önce 12 ila 15 lira arasında satılan sarı leblebinin kilogramı yeni zamla 17 ila 19 liraya yükseldi.

En çok tüketilen ballı susamlı ve çikolatalı leblebinin kilogram fiyatı da aynı oranda artarak, 25 ila 30 liradan satılmaya başlandı. Nohut fiyatındaki artışa paralel olarak leblebiye de zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, vatandaşlardan anlayış bekliyor.

Kentte 3 kuşaktır leblebi imalatı yapan Fikret Hışıroğlu, AA muhabirine, nohut fiyatında yaşanan artışın leblebi fiyatlarına da büyük oranda yansıdığını belirterek, özellikle leblebilik nohuttaki aşırı fiyatlar nedeniyle leblebinin kilogram fiyatına yüzde 36'lık bir artış yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçen yıl nohut hasadıyla üretilen yeni mahsul leblebinin geçen temmuz ayında piyasaya sunulduğunu ifade eden Hışıroğlu, "O dönemde kilogramı 14 liradan satılan sarı leblebi, nohut fiyatlarındaki artış nedeniyle aydan aya zamlanmaya başladı. Leblebinin kilogramı 5-6 ay içerisinde 14 liradan 19 liraya kadar yükseldi. Aslında şu anda leblebinin kilogram fiyatı 25 lira olmalı ancak biz müşterilerimizi mağdur etmemek amacıyla kar marjımızı en az seviyede tutarak kilogramını 19 liradan satıyoruz." dedi.

Leblebinin 25 çeşidini ürettiklerini belirten Hışıroğlu, "Sarı leblebinin dışında en çok ballı susamlı, tuzlu, gevrek ve çikolatalı leblebi tüketiliyor. Nohut fiyatındaki artış nedeniyle tüm ürünlere zam yapmak zorunda kaldık. Bir kilogram nohuttan 650 gram leblebi elde ediliyor. Dolayısıyla biz ilk aşamada yüzde 35'lik bir kayıp yaşıyoruz. Bu da 4-5 liraya tekabül ediyor." diye konuştu.

Hışıroğlu, bu yıl nohut rekoltesinin iyi olması halinde fiyatların düşeceğine inandığını kaydetti.

"LEBLEBİ, KAR MARJI EN DÜŞÜK ÜRÜN"

Leblebi üreticisi Yaşar Bodur da vatandaşların alım gücünü zorlamamak için leblebinin kilogram fiyatına en makul zammı yaptığını söyledi.

Kentte 57 yıldır leblebi üretimi yaptığını ifade eden Bodur, "Kuru yemişlerden kar marjı en düşük ürün leblebidir. Leblebiden karımız yüzde 10 bile değil. Üstelik bir kilogram nohuttan yaklaşık 650 gram leblebi elde ediyoruz. Diğer giderler ve işçiliği de hesaba katarsak zarar bile ettiğimiz oluyor ama leblebi bizim öz kaynağımız, can suyumuzdur. Bu nedenle vatandaşlarımızın alım gücünü zorlamamak için leblebinin kilogram fiyatına sadece 2 lira zam yaptım." dedi.

Üreticilerden Lütfü Karakuş da nohut fiyatlarındaki aşırı yükselmeden dolayı leblebi fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.