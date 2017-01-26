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Van'da eksi 40 derecede organik domates üretiliyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:41:57 AA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Çaldıran ilçesinde, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda üretilen domatesler, başta İspanya ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye satılacak.

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    Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, Jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda yetiştirilen domatesler, ihraç edilecek.

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    Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'a bağlı Ayrancılar bölgesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal seralarda, dondurucu soğuklara rağmen domates üretiliyor.

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    Yedi farklı noktadan çıkarılan sıcak suyun borulardan ulaştırıldığı seralarda, topraksız tarım uygulamasıyla dört kat fazla verim alınıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 53 dakika önce
    elinize sağlık emekçiler
  • Misafir 2 saat önce
    budur...
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