Van'da eksi 40 derecede organik domates üretiliyor

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Serada çalışmayı daha çok kadınların tercih ettiğini anlatan Tamçınar, "Burada çalışarak iş hayalim gerçekleşmiş oldu. Kazandığım parayla iki kardeşimin eğitim masraflarını karşılıyorum. Burada çalışan birçok genç kız, çeyizi için birikim yapıyor. O nedenle bu proje bizim için çok iyi oldu." dedi.