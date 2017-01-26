Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e ve baklavacı Faruk Güllüoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı.



FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş'ye TMSF kayyum atadı. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Faruk Güllü'nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş'ye de kayyum atandı.