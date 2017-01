Başbakan Binali Yıldırım: Dünya piyasalarındaki dalgalanma sona erecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Amacımız mümkün mertebe vatandaşı insanlarla memurlarla karşı karşıya getirmemek. Gelecekteki başarının sırrı buradan geçiyor. Şimdi bu anlamda örnek bir uygulama yaptık. Ticaretin içinde olan, ihracatın içinde olan sektörle yapalım dedik. Gayet güzel bir şekilde bu sistem işliyor. Gümrüklerin modernize edilmesi gerekiyor dedik. Gittiğiniz zaman metruk yapılaşma yerine pırıl pırıl binalarıyla sosyal hizmetleriyle, tırcılara bekleme alanlarıyla 12 güzel kapıyı yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdik.

"TİCARETİN TEK YOLU KALİTEDİR"

Bulgaristan geçişlerinde bizim tarafta kuyruklar oluyormuş. Tırcılar konaklama yeri istiyor. Ne lazımsa arsa yer verelim kısa sürede bunu halledelim. Keşke bu olmasa. Gümrükleri geçişleri iyi yapmamız yetmiyor iki tarf da aynı düzeyde hassasiyet göstermediği zaman bir işe yaramıyor. Artık dünyanın şunu görmesi lazım. Ticaretin tek yolu kalitedir. Bunun dışındaki yollar çıkmaz yollardır.

Biz, oturalım buradaki dolaylı engelleri tarife dışı engelleri kaldıralım. 143 tane fual gümrüğümüz var. Şehirlerin içinde gümrükleme alanları, lojistik merkezleri var.

Kara limanları yapıyoruz. Aynı gemi limanları gibi herşey yükleniyor, iş orada bitiyor. Limanlarda artık her kimlik konteynırın kimlik numarası var. Bunun amacı, zaman kazanmak. Burada, kat edeceğimiz daha uzun bir zaman var. Alışkanlık, statiko değişimin en büyük düşmanıdır.

"ÖNEMLİ OLAN ALT YAPININ DEĞİL, ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİDİR"

Önemli olan, alt yapının değişmesi değil zihniyetin değişmesidir. Onun için günümüz bilgi toplumudur. Bilgi toplumuna geçmek için gayret etmemiz lazım. Belirli bir kuşak buna geçmemek için direniyor.

Türkiye genç nüfusu fazla olan bir ülke ve Avrupa ortalamasını yakalamış durumdayız. Bilgisayar, e-devlet uygulamalarından bunu anlıyoruz.

"KANUN ÇIKTIYSA UYGULAYACAKSIN"

Ticarette çek sistemine tedbirler aldık, sicil affını getirdik. Bu zor günler de finansman sıkıntısı yaşayan şirketlere yeni çek kanunları çıkarttık. Kare kod sistemini getirdik. Bundan sonra çek yazdıysan gereğini yapacaksın.

Karşılıksız çeke adli para cezası geldi. Kare kodlu çek, bu yanlış uygulamaları ortadan kaldıracak.

1 Ocak itibariyle taşınır ehli kanununu çıkarttık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası.

Kardeşim, kanun çıktıysa uygulayacaksanız bunun lamacimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Menkul gayrimenkul, biraz da siz taşın altına elinizi koyun hep niye milletten bekliyorsunuz.

"Milleti yaşatmak varken bir tekme de ben vurayım" olur mu böyle şey. ABD Başkanıyla işler daha da netleşecek bu dalgalanmalar sona erecek. Önümüzdeki dönemde ekonomik fırsatlar var. Ekonomimiz çoğu ülkeden daha iyi durumda. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.

"SATARKEN DAHA KARARLI, ALIRKEN DAHA NAZLI OLACAĞIZ"

Ticareti kolaylaştıracağız. Özellikle satarken daha kararlı olacağız, alırken daha nazlı olacağız. İçerden alalım. Bunda bir Dünya Ticaret Örgütü'ne aykırı birşey var mı? Memlekette üretenlere birkaç kuruş gitsin. Dışarıdan alıp fuzili masraf yapmaya gerek yok.

"ÖNÜMÜZDEKİ 75 GÜN ÖNEMLİ"

Devlet olarak, hükümet olarak Türkiye'yi zayıf düşüren bütün alanlara tedbir alıyoruz. Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız. Meclis, 39 oyla anayasa değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Millet önüne sandığı koyacak. Kararı verecek. Asıl sözü millet söyleyecek.

Ana muhafelet merkezi yanına HDP'yi alarak "Hayır" kampanyası yaptı. Ama meclis galip geldi. Mecliste 339 arkadaşımız biz milletin iradesine karşı çıkamayız, millet karar versin diyerek üzerine düşen görevi yaptılar.

Memleketin uzlaşma kültürünü en iyi şekilde ortaya koyan MHP'ye teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu bir sorun. 2007'de siz bu cumhurbaşkanlığı seçimine karışmayın, biz de dedik ki herkes kendi işine baksın.

"BİZDE BUNA TİLKİ FISTIĞI DERLER"

367 icadını çıkardılar. Bizde buna tilki fıstığı derler. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimlerini hep problem etmişler. Vesayetin dediği olur, vatandaşın dediği olmaz derler. 119 turla cumhurbaşkanı seçilemediği olmuş. 5 buçuk ay cumhurbaşkanı olmamış. Cumhurbaşkanı seçimleri ya darbe nedeni olmuş ya da darbeden sonra olmuş. 2007'de de aynı şeyi yapmaya kalktılar. Bizde millete gidiyoruz dedik. Millet ne dedi: Cumhurbaşkanını ben seçeceğim. Madem orada alavare dalavare oluyor dedi ve kararı verdi. 10 Ağustos 2014'de Cumhuriyet tarihinde millet ilk kez kendisi seçti.Şimdi yaptığımız yarım kalan işin tamamlanması.

Millet şimdi aynı sandıkta hem meclisini hem cumhurbaşkanını seçecek. Mazeret üretemeyecekler hizmet üretecekler. Bundan kimin zararı var. Cumhurbaşkanlığı Sistemi,hükümet sistemi istikrarı demek. Ülkede ilelebet birliğin sağlanması demek. Hükümetin ihtiyacı varsa gelip milletvekillerine dil dökecek. Yasama güçlenecek, milletvekili daha da güçlü hale gelecek. Denetim zayıflıyor diyor CHP'liler. Okumadıkları oradan belli. Genel görüşme aynen devam ediyor, yazılı soru, meclis soruşturması aynen devam ediyor. Bakanlar meclise bilgi vermesi gerekiyorsa, gelip verecekler.

"MECLİSİN İKİ GÖREVİ VAR"

Güçlü iktidar olacak, vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek. Güçlü bir ülkenin sağlayacağı faydaları düşünün. Bakın, 65. hükümetteyiz. 4 çarpı 64 2183 senesine denk geliyor. Demek ki hiçbir seçimi zamanında yapamamışız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar demek, ekonominin çok daha hızlı büyümesi demek, bürokrasinin azalması, vesayetlerin ortadan kalkması demektir. Hükümetin bekalığının, milletinin kardeşliğinin ilelebet devam etmesi demektir.

Meclisin iki görevi var. Yasaları yapmak, hükümeti denetlemek. Milletvekilleri uzlaşıp milletinin ihtiyacı olan kanunları çıkartacaklar. Hükümetin ihtiyacı varsa kanuna, milletvekillerinden talep edecek. Yasama güçlenecek. Bununla sınırlı değil.

Yetki kullanıyorsan sorumluluk da olacak. Sadece vatana ihanetten suçlanabilir. Şimdi, Cumhurbaşkanı, bakanları, yardımcıları, hepsi her suçtan suçlanabilecek. Mecliste haklarında soruşturma açılabilecek. Üçte iki çoğunlukla yani yüzde 66, yüce divana gitmesine karar verecek. Mevcut sistem daha emniyetli. Cumhurbaşkanlığını her konuda suçlayabilen sorgulayabilen ve yüce divan yolunu açabilen parlemantoya geliyoruz. Parlementonun zayıfladığını söyleyenlerin kulakları çınlasın, böyle bir şey yok. Parlamento bütçe konusunda tam yetkili. Bu sistemin en güzel özelliği, eksiklikler gözden geçirildi. Uzlaşma kültürü ve krize çözüm yoktu. Bu sistemde var.

"BU SİSTEMİN EN GÜZEL ÖZELLİĞİ..."

Bu sistemin en güzel özelliklerinden bir tanesi olumsuzları gözden geçirmek. Krizleri çözüm üretilemiyor. Uzlaşma kültürü gelişmiyor. Bu sistemde bunlara çözüm bulmak ön görülüyor.

Diyelim ki, Cumhurbaşkanı meclisin sistemini beğenmeyip, seçim kararı alıyor. Kendi seçime giderken, meclis de gidiyor. Ve ya tam tersi olacak, iki taraflı seçime gidilecek. Bu ne demektir, vatandaş diyor ki, uzlaşın anlaşın.

Bu millet ki, her türlü yanlışı bugüne kadar düzelterek gelmiştir. Siyasetçi yanlış yapar millet düzeltir. Milletin terazisi altın teraziden daha hassastır. O yüzden millete itaat et, rahat et.

Her işin başı millettir. Burada ayrıca yargıdaki ayrıcalıklar kalkıyor. Sivil yargı asgari yargı kalkıyor. Modern dünyada artı böyle. Kimse elbisesine, rütbesine gören yargılanmıyor. Mesela Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin yargılama usulu farklı olacak.

Bu yapılan değişiklik, 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle başlatılan sürecin devamıdır. İşi rejim değişikliğine götürmek tamamen safsatadır. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Atatürk tarafından kurduğu gün rejim tartışması sona ermiştir.

Türkiye bölünmez bir bütündür. Başkenti Ankara'dır. Bunlar üzerinde kimse siyaset yapmasın. Bize düşen vatandaşın yükünü azaltmak, mazeretleri değil hizmeti arttırmaktır.

Dünyada barış huzur ve kardeşliğin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Gümrük sisteminin ticareti zorlaştırmaya değil kolaylaştırmayı hedefleyen Gümrük Bakanlığı ve TOBB'a teşekkür ediyorum.