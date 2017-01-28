"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "torba yasa" ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik de düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Söz konusu düzenleme ile yapılandırma uygulamasına başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapmadıkları için uygulamanın getirdiği haklarını kaybetmiş olanlara ikinci bir şans verildiğini aktaran Ağbal, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğine işaret etti.

Ağbal, böylece uygulamanın getirdiği avantajları kaybedenlerin, ihlale neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yaralanmaya devam edebileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vergi ve sigorta primleri açısından ödenecek taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Yasa ile ayrıca, yeniden yapılandırmanın bundan sonraki tüm taksitleri de 4'er ay uzadı. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler haziran ayında ödenecek. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunuyor.

Öte yandan kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyenlere, yapılandırılan alacakların tamamını bu yılın mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı da getirildi."

PEŞİN ÖDEYEMEYENLER TAKSİTLİ ÖDEYEBİLECEK

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan birinin de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"27 Ocak'a kadar cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de bir hak veriliyor. Bu durumdaki mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirecek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirtecekler."